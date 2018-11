Maluma se retira temporalmente de los escenarios

El cantante colombiano Maluma sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro temporal de la música. Señaló que durante este tiempo se dedicará a “alimentar su espíritu”.

El intérprete informó la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram. “Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pensar, meditar, hacer yoga, orar, alimentar mi espíritu”. Asimismo, agradeció a los fans que asistieron a los shows de su gira “Fame Tour”.

En esa línea, el autor de “Felices los 4” añadió que: “Se viene un poco de descanso para mí. Esta semana me voy a concentrar en trabajar en mí y en mi espíritu, que creo que es necesario. Así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido”.

El 16 de noviembre, el reggaetonero recibió su primer Grammy Latino, durante la versión número 19 de los premios, por su trabajo de estudio F.A.M.E (2018), el que fue considerado el Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo.

En tanto, una semana antes la productora T4F + Bizarro informó la cancelación de los tres conciertos que Maluma tenía programados en Chile. A través de un comunicado, la empresa indicó que por “problemas logísticos y operacionales, totalmente ajenos al artista”, las fechas fueron eliminadas de su tour.

Las presentaciones estaban fijadas para el 22 de noviembre en el Estadio Sokol de Antofagasta, el 24 de noviembre en el Velódromo del Estadio Nacional, y para el 25 del mismo mes en Suractivo de Concepción.