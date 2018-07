Maise Williams publica un mensaje sangriento despiéndose de ‘Game of Thrones’ [+Foto]

La actriz Maise Williams publicó el pasado fin de semana un mensaje en su cuenta de Instagram con un tono sangriento en donde dice adiós al rodaje de la última temporada de la famosa serie de televisión ‘Game of Thrones‘.

La chica quien interpreta a Arya Stark mostró una foto en la que sale sus gomas blancas parcialmente manchadas de sangre. “Adiós Belfast. Adiós Arya. Adiós Game of Thrones. Qué bien me lo he pasado. Adelante con las aventuras que vendrán”, escribió Williams en la red social. También añadió una etiqueta que dice #lastwomanstanding (#laúltimamujerdepie) haciendo un guiño a como podría finalizar la serie.

La octava y última temporada de la producción de HBO que se basa en la serie de libros “Canción de hielo y fuego” escrita por George R. R. Martin saldrá durante el 2019.