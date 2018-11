Luis Alberto Lamata sobre hacer cine en crisis: “Lo importante es no rendirse”

La sinopsis no es compleja: Cuatro parejas muy especiales se pelean con la vida para lograr sus deseos. Unas buscando respeto y el derecho a amarse. Otras enfrentan la traición y verdades ocultas. Cuatro historias cargadas de humor, drama y pasión. Las une un espacio común: son habitantes de “Parque Central”.

Esta película, dirigida por Luis Alberto Lamata, se estrena en Maracaibo este viernes 9 de noviembre, en el Centro Comercial Sambil. El director, guionista y productor de cine y televisión, con más de 50 producciones para la pantalla chica entre telenovelas, miniseries y unitarios para Venezuela, México y Perú, conversó con Versión Final sobre el film que cuenta con las actuaciones de primeras figuras como Francis Rueda, Chelo Rodríguez y Aura Rivas en la primera historia; Greisy Jaimes y José Ramón Barreto en la segunda; AlbertoSasson y Bibiana Buendía en la tercera, y Maryerlis Rivas en la última.

¿A partir de que vivencia nace Parque Central?

‘’Bueno, mira, me tocó vivir en ese momento la construcción de lo que era Parque Central y conocer el proyecto. Yo era un adolescente en ese momento y recuerdo que era como un diseño absolutamente novedoso para América Latina. Tenía un poco de utopía arquitectónica y efectivamente cuando se inauguró era algo maravilloso. El tiempo, por supuesto, va abollando los proyectos, va abollando los sueños, el tiempo es implacable, y a su vez son unos edificios que se llenaron lógicamente de seres humanos, teniendo cada uno su historia, con sus problemas, sus sueños, alegrías y tristezas. Siempre me pareció que Parque Central era una ciudad, dentro de una ciudad, donde se concentraba una cantidad enorme de historias humanas que valía la pena contar’’.

¿Qué situaciones de la vida quiso reflejar en esta película?

‘’Mira, son cuatro historias diferentes que tal vez tienen en común que todas de alguna manera transitan o concluyen en una pareja, pareja no en términos tradicionales, porque hay una madre y un hijo. Por ejemplo, hay uno de los personajes que busca a alguien en quien apoyarse y continuar la vida compartiendo con alguien, otra de una pareja fallida que tiene un final donde no permanecen juntos que se ven atrapados por la trampa y el engaño, y hay otra que es una pareja, digamos, el amor más puro, más hermoso de la película tal vez, que es el de dos chicos con Síndrome de Down que lo que quieren es encontrar un espacio donde tener intimidad y poder estar juntos. Son cuatro historias diferentes que convergen en este punto y que tienen en común que todos viven en Parque Central con expectativas diferentes, con objetivos distintos, con necesidades contrapuestas’’.

En este caso, ¿el hilo conductor de esta trama sería, el amor, el humor o los conflictos emocionales?

‘’La película como corresponde a los seres humanos, tiene un poco de todo. Hay mucho de humor, sobre todo humor de unos habitantes de parque central tratando de enfrentar la vida sin amargarse, con coraje, con fuerza y buscando soluciones a sus problemas. En su circunstancia tiene mucho humor, pero también drama, como tiene la vida humana, como tiene las circunstancias difíciles que muchos venezolanos estamos viviendo’’.

¿Siente usted que esta historia atrapará al público en general?

‘’Este es mi noveno largometraje. Tiene siempre situaciones muy particulares. El cine en Venezuela está viviendo ahorita momentos muy difíciles que corresponden a la misma situación del país. No mucha gente está yendo al cine. En general, todas las películas, sean infantiles, dramáticas, de ciencia ficción. En el cine, hoy en día, no sólo la pantalla es grande. El cine tiene mucho más espacios. Hoy en día tienes las redes, la televisión abierta he incluso hasta los quemaditos. Yo aspiro a que la película interese y pueda tener una vista larga como ahora he tenido la suerte con todas mis películas, vamos a ver qué ocurre. Uno nunca puede predecir, ni lo puede adivinar’’.

En este caso, ¿es muy difícil crear una película en cuando al contexto actual del país?

‘’Mira, siempre ha sido difícil, cambia el nombre de la dificultad. A veces es una cosa, a veces es otra, pero siempre hacer cine ha tenido su complicación. En el caso de ‘’Parque Central’’ es un proyecto que desde el principio se pensó para una circunstancia que no era la más sencilla. Es una película que se rodó relativamente rápido, duró cuatro semanas y es una coproducción entre La Villa del Cine y Lamata Producciones. Yo arriesgo con la película, yo creo en el proyecto y creo en el sobre todo a largo plazo y eso me lleva a arriesgarme a algo tan azaroso como el hacer cine, pero es lo que me gusta hacer, es algo que hasta ahora he podido hacer con diferentes dificultades, no son estas las mismas dificultades que tal vez teníamos en los años 90 o comienzos del siglo, pero son otras y hay que vencerlas. Lo importante es que uno no se rinda.

En cuanto a su primer largometraje, en comparación con esta película ¿usted cree que tendría el mismo éxito?

‘’Es que son películas diferentes, en circunstancias de país muy diferentes. Entonces no se puede dar lo mismo en cada situación. Cada una de mis películas tiene una historia distinta, de cómo se hizo, de cómo logré bajar los recursos y cuál fue el camino que recorrió después. Hasta ahora, la verdad que no, no me arrepiento de ninguna porque todas me han dado enormes satisfacciones y espero que esta también, pero si este será un camino distinto al de ‘’Jericó’’, debido a que son películas totalmente diferentes’’.

Con respecto a los actores, ¿fue muy difícil la selección del elenco?

Mira, lo más difícil de conseguir fue la pareja de Ñemo y Mila, los chicos especiales con Síndrome de Down y la verdad que al final el proceso fue bastante rápido. A mí no me gusta hacer castings y a través de Juliana Cuervo una de las actrices de la película que trabaja con niños especiales, digamos que nos sirvió de puente para poder conocer a varios de esos muchachos y a raíz de una fiesta de cumpleaños que tenían los conocí y le dije a Juliana que Alberto y Viviana pueden hacer los papeles y efectivamente así fue. Yo había visto antes a Alberto en una película que se llama ‘’Sueño Down’’ de Ignacio Márquez y sabía que tenía grandes condiciones para actuar, y en el caso de Viviana, pues me cautivó el ángel que tiene y su desenvoltura para moverse, sabía que podía sacar adelante la película y lo hizo. Por otro lado, el resto del elenco, son actores con los que ya he trabajado, Francis Rueda, que es una de las primeras actrices de Venezuela, José Ramón Barreto que es uno de nuestros actores jóvenes con mayor trayectoria trabajando fuera de Venezuela. Es gente que conozco, como te digo, a mi no me gusta hacer castings.