“Loving Pablo” hace su antesala en Venecia

La esperada película de Fernando León de Aranoa, protagonizada por Javier Bardem y Penélope Cruz, Loving Pablo inició su carrera este miércoles, al hacer su presentación internacional en la 74ª edición del Festival de Cine de Venecia.

Javier Bardem vuelve a demostrar en Loving Pablo que es uno de los grandes actores del momento, con una compleja interpretación de Pablo Escobar en un filme que se acerca a un personaje real “que fue amado y todavía es querido por muchas personas” pese a las muertes y la violencia que provocó.

De ahí el título de la película, dirigida por Fernando León de Aranoa y en la que Bardem comparte protagonismo con Penélope Cruz en el papel de Virginia Vallejo, la periodista que fuera amante del narco y que escribió un libro en el que se basa este trabajo, presentado ayer fuera de concurso en la Mostra de Venecia, donde recibió una tibia acogida.

Para Bardem esta película aporta una mirada diferente del narcotraficante, que va más allá de las ficciones que ya se han estrenado sobre su figura y esa fue la razón de que se metiera en este proyecto, en el que el actor también ejerce de productor.

“Es muy humano tener interés por esas personalidades que han cambiado la historia del mundo. Este, como muchos otros demonios, lo cambió”, pero, al mismo tiempo, era un “padre amoroso”, explicó.

En ocasiones anteriores ya habían ofrecido al actor español ponerse en la piel del narcotraficante, pero él siempre se negó porque consideraba que los personajes que le ofrecían no captaban toda su complejidad. “Todo lo que me llegaba estaba vacío de esa complejidad. He esperado muchos años para conseguir una lectura del personaje que tuviera esa contradicción y esos colores que le hacen ser humano. Humanizarle para entenderlo mejor y entender nuestra responsabilidad”, comentó el actor.

Loving Pablo describe desde dentro, desde la intimidad, los años de plomo de la guerra sucia de Escobar contra los Estados Unidos, el estado colombiano y, luego, los otros carteles de la droga de su país. Ha sido rodada en inglés, por necesidades de producción.

Pero el castellano está presente en el inglés que habla Bardem, uno de sus golpes de maestría, que parece puro colombiano, hasta el punto que te hace olvidar el idioma en que está rodado.