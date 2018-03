Los Vengadores se quedará sin su Capitán América

El actor Chris Evans dejó claro que no pensado tiene seguir interpretando a Steve Rogers, el Capitán América, tras Los Vengadores 4, cuyo rodaje ya finalizó. “Hay que bajarse del tren antes de que te quieran echar”, dijo el actor a The New York Times.

De este modo, los fans solo volverán a ver a Evans con el escudo (técnicamente no el del Capi, que lo abandonó tras Civil War) en Vengadores: Infinity War (27 de abril) y en la citada Los Vengadores 4, que se estrenará previsiblemente el 3 de mayo 2019.