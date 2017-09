Llega la segunda edición del taller de Gerencia y Marketing para Negocios Gastronómicos

El economista zuliano, asesor en Negocios para América Latina y director de INTEGRAL CONSULTORES ASOCIADOS, C.A, Leonardo Soto @LeonardoJSotoG, informó que el próximo martes 10 de octubre se llevará a cabo la segunda edición del taller Gerencia y Marketing aplicado a Necios gastronómicos, en el que se hablarán de estrategias que deben utilizarse en estos tiempos en el país.

“Culturalmente el venezolano hace vida social a través de la comida, no es casualidad que el sitio en que pasamos más tiempo en nuestros hogares sea la cocina. Desde un puesto de comida rápida en la calle, hasta un completo restaurante con procesos y base de branding, logran calar en los diferentes segmentos de mercados existentes. Pero, es un hecho que la recesión económica que vive el país hace que muchos relacionados a los negocios gastronómicos se pregunten: ¿Realmente vale la pena? ¿Es rentable ser cocinero, chef ejecutivo o tener un negocio gastronómico?”, acotó Soto.

Para responder las preguntas anteriores, primero hay que reconocer un hecho que muchas personas pasan por alto: Un negocio gastronómico no es moda, no es inversión fácil, no es un negocio que “se maneja solo”. Un negocio gastronómico es mucha planificación, mucha revisión del mercado, muchas estrategias de marketing, mucha innovación.

“Un Negocio Gastronómico puede ser muy rentable si realmente sabes Gerenciarlo. No basta con una buena cocina, no basta con un buen concepto, no basta con un buen chef y equipo de cocineros, inclusive, existen negocios que cuentan con todos esos elementos juntos y aún así desaparecen o funcionan básicamente en el punto de equilibrio económico”.

“Este sistema de negocios (gastronómico) no se trata sólo de lo que las personas consumen, se trata de por qué lo hacen, cómo lo hacen, cuándo lo hacen y lo más importante: Qué se queda en cada cliente de tu negocio que vale la pena recordar, que los invita a regresar, que les impide olvidarte”, aseguró.

Leonardo Soto, también enfatizó en el hecho de que en Venezuela sí hay una crisis económica severa, pero también existe un importante segmento de la sociedad con alto poder adquisitivo dispuesto consumir, exigiendo, primero que nada, un concepto innovador y altos estándares de calidad.

Acá es necesaria la pregunta: ¿Tengo eso yo como cocinero o chef? ¿Tiene esos elementos mi negocio gastronómico? Esa revisión del ADN del negocio o el segmento es clave para realmente comprender hacía donde estoy dirigiendo mi esfuerzo.

Por esta razón, Leonardo Soto @LeonardoJSotoG, propone para el Zulia y toda Venezuela un concepto de formación inédito que busca crear, multiplicar y potenciar las capacidades reales de los negocios gastronómicos como un mercado emergente, emprendedor, innovador y de gran potencial para la nueva forma de consumo de una sociedad que evoluciona constantemente, que exige diversidad, calidad y además empatía a la hora de acercarse a nuevos espacios de consumo de alimentos y bebidas. Se trata de la 2da Edición del “Encuentro de Formación: Gerencia y Marketing aplicado a Negocios Gastronómicos” que se llevará a cabo el Martes 10 de Octubre de 2017 a las 8:00 am en las instalaciones del Salón Oporto del Hotel InterContinental de Maracaibo.

Afirma Soto: “Lo inédito de este evento no es el hecho de hablar de Gerencia o Marketing, eso es, en términos generales, algo muy común. Lo inédito es llevar los conceptos de Gerencia y Marketing a la contextualización de cada modelo de negocios gastronómico, analizar el contexto país, analizar información para mejores tomas de decisiones Gerenciales y fidelizar a los clientes hacia el modelo de negocio bajo la premisa de que realmente respondan a estrategias de Branding, que sólo se pueden construir con una visión Gerencial Estratégica sólida”.

Este evento contará con facilitadores de lujo, así lo mencionó Leonardo Soto quien además será moderador de este encuentro de formación. Son cuatro los Chefs que estarán en escenario Ramón Parra Biólogo, Doctor en Gerencia y Cocinero Integral quién abordará el tema de la Innovación Gastronómica.

El Chef Vinicio Berroeta. Ingenierio, Chef Ejecutivo y artista de la panadería

gourmet, quien hablará acerca de menús más comerciales y desarrollo de proyectos de negocios gastronómicos desde los menús. El Chef internacional que nos visita desde Perú Cesar García Food and Beverage Director, hablará acerca de la Mejor Gerencia en la Cocina y el Chef Carlos Hernández con su estilo único nos hablará acerca de “la vida de cocinero”.

Además de estos talentosos Chefs y Gerentes, como facilitador en el área de Marketing Gastronómico estará Jorge Perfetti, profesional del Publicismo y miembro de ACOGAVE (Asociación de Comunicadores Gastronómicos de Venezuela). Food blogger, quien explicará la tendencia de consumo de comensales más exigentes y cuáles son las mejores estrategias según el concepto de negocio desarrollado o que vaya a generarse.

Finaliza Leonardo Soto acotando: “Si eres emprendedor gastronómico, si ya tu negocio está en marcha, o si eres un inversionista que quiere colocar su capital en este tipo de modelos de negocios, definitivamente debes estar en este encuentro”. Para más información pueden consultar los medios de la empresa INTEGRAL CONSULTORES ASOCIADOS, C.A productora del evento a través del 0414-6083529 y directamente a través de www.integralconsultores.com.ve