Llega “Incredibles 2”, una película para niños donde “mandan las mujeres”

Brad Bird, ganador de dos Óscar por “The Incredibles” (2004) y “Ratatouille” (2007), estrena este viernes en todo el mundo lo nuevo de Pixar, “Incredibles 2“, un filme en el que las mujeres tienen papeles muy destacados y el auténtico superpoder es “la unidad de la familia”.

“Es una película donde las mujeres mandan“, afirma en una entrevista con Efe en Madrid el director, que recuerda que tuvo la idea de esta historia desde que empezó la promoción de “The Incredibles”.

Hellen Parr, la madre de esta peculiar familia “ya era un personaje muy fuerte y hemos seguido esa línea de la historia, no hemos cambiado nada”, precisa Bird.

Una segunda parte que ha tardado catorce años en llegar, a pesar de que el director asegura que comenzó a escribirla nada más terminar la primera, y que recupera a la familia Parr (los increíbles que mantienen oculta su verdadera identidad de superhéroes) como si no hubiera pasado el tiempo.

Ahora, las nuevas tecnologías captan a la familia en una de sus actuaciones contra el mal y un magnate les ofrece salir del anonimato mediante una campaña de marketing que tendrá a la madre como protagonista; esto supone que Bob tendrá que quedarse en casa a cuidar de Jack Jack, un bebé que parece “normal”.

Bird reconoce que hoy está mucho más de moda que entonces dar prioridad a la igualdad o crear personajes femeninos potentes, pero explica que los guiones se hacen “con tantísima antelación que no hay manera de reaccionar a la actualidad. Solo queríamos contar una buena historia”, resume.

La cinta está llena de guiños a la igualdad, al ecologismo y al valor de la diversidad: todos los papeles relevantes de la historia son protagonizados por mujeres, se lanzan mensajes de comida saludable y hasta la moto que conduce Elastigirl es eléctrica.

“No es un riesgo apostar por las mujeres; es más, creo que así somos las mujeres en el mundo, yo soy una mujer trabajadora y mi marido ha pasado mucho tiempo con nuestros hijos; aquí, Bob se tiene que quedar en casa con los niños y eso da mucho para la comedia”, apunta una de las productoras de la cinta, Nicole Grindle.

Su colega John Walker, que también fue productor de la primera entrega, añade que “no hay nada en esta película que no hubiera podido ocurrir en la otra. En aquella, Helen ya no estaba dispuesta a dejar ‘esto de salvar el mundo’ a los hombres”, bromea.

Para el director, el concepto de la familia unida, por encima de cualquier otra cosa “es lo que distingue a nuestra película de otras de superhéroes”.

“Cuando hice ‘The Incredibles’ intentaba pensar en superpoderes que no hubieran tenido otros personajes y descubrí que realmente estaban ya todos utilizados”, señala el creador de “The Iron Giant” (1999) o “Tomorrowland” (2015).

“Luego me di cuenta de que no me interesaba tanto el superpoder en sí como los comentarios de la familia, cómo cada miembro se relaciona con la vida, de modo que la fuerza de cada personaje es su época vital”.

Así, explica, los dotó de poderes según se esperaba de ellos: “Bob es fuerte; las madres hacen mil cosas a la vez, por eso Helen es elástica; las adolescentes sueles estar a la defensiva, y Violet tiende a la invisibilidad, mientras los chicos de diez años son curiosos, quieren toquetearlo todo, abrir todas las puertas. Y los bebés pueden ser todo, o nada, son puro potencial”, resume.

Bird estalla en carcajadas solo de pensar que algún político como los presidentes de EE.UU., Donald Trump, o Corea del Norte, Kim Jong-un, hubieran podido inspirar al bebé Jack Jack, con poderes para hacer casi cualquier cosa pero sin capacidad para controlarlo.

“Es una figura mítica, la que aludes no estaba en mi mente, y prefiero que haya sido así”, se ríe a coro con sus productores.

Y desvela que Jack Jack está basado en su hijo mediano: “Es una caricatura del momento en el que los bebés empiezan a gatear, a desplazarse, algunos son tiernas criaturas que se quedan donde les dejas pero otros son remolinos que te dan un susto cada cinco minutos”.