La riña entre Alicia Machado y Gloria Trevi sigue dando de qué hablar

Tras varios meses de enemistad, la actriz venezolana Alicia Machado arremetió nuevamente contra Gloria Trevi. Esta vez, lo hizo desde su cuenta de Facebook, mientras hacía un Live, donde pidió a sus seguidores que no la sigan involucrando con la cantante mexicana a quien se refirió como “pinche expresidaría”.

Machado aprovechó su transmisión en la red social y se refirió a Trevi: “Me cae mal, no me gusta ni su música, ni su talento, ni me gusta ella ni le creo ni mierda ni le creo su historia y cuál es el pedo. ¿A huevo le debe de gustar a una un artista?”.

La venezolana recordó que su enemistad con Gloria Trevi la hizo víctima en México, por lo que abandonó dicho país. “Allá en México hasta le tuve que pedir disculpas a la bicha esa porque me amenazaron de muerte porque vivía en México pero ahora vivo en Estados Unidos, que se les ocurra amenazarme aquí, quiero ver”.

En la transmisión en vivo a través de Facebook que realizó Machado, lamentó que en México no recuerden el pasado de Gloria Trevi, quien estuvo en la cárcel acusada de corrupción de menores y secuestro, reseña Univision.

Por su parte, el esposo de Gloria Trevi, Armando Gómez, se dirigió a Twitter para responder las fuertes palabras de la actriz venezolana. “Hay que estar podrido del alma para ofender por envidia, cuando el mundo está pasando por huracanes, temblores, países como Venezuela sin comida”

