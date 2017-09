La nueva novela de Paul Auster finalista del premio Man Booker

La nueva novela del escritor estadounidense Paul Auster, “4321”, es una de las seis finalistas del premio Man Booker, anunció este miércoles el jurado del galardón literario más prestigioso del Reino Unido.

Los otros libros finalistas son “History of Wolves” (“Historia de lobos”), de la estadounidense Emily Fridlund, “Exit West” (“Salida oeste”), del británico-paquistaní Mohsin Hamid, “Elmet”, de la británica Fiona Mozley, “Lincoln in the Bardo”, del estadounidense George Saunders, y “Autumn” (“Otoño”), de la británica Ali Smith.

“He aquí un grupo de novelas surgidas de la tradición pero también radicales y contemporáneas”, dijo Lola Young, presidenta del jurado de este premio dotado con 50.000 libras (55.400 euros, 66.400 dólares) cuyo ganador se conocerá el 17 de octubre.

“4321” supone el esperado regreso del escritor neoyorquino de 70 años, autor de la “Trilogía de Nueva York”, tras un silencio de 7.