La Barranca, dos décadas bajo la influencia del cancionero popular mexicano

El guitarrista y cantante José Manuel Aguilera, líder de grupo de rock La Barranca, uno de los más importantes de México en las últimas dos décadas, sonríe cuando escucha la frase “veinte años no es nada”, parte del tango “Volver” del argentino Carlos Gardel.

“Veinte años son muchos y contra el paso del tiempo no se puede hacer nada. Una de las certezas de esta vida es que el tiempo seguirá su paso, pero la música tiene la posibilidad de saltar el tiempo, de perdurar”, dice Aguilera en entrevista con Efe.

“Para nosotros los músicos es posible tocar en 2017 canciones que se hicieron hace 20 años, desde otra perspectiva, para sentir que siguen vivas”, señala.

En 1994 y tras su paso por algunos grupos, Aguilera y el bajista Federico Fong le dieron vida a La Barranca, un grupo reconocido por sus letras, su calidad musical y su independencia a la hora de crear sus producciones, algo inédito para la época.

Unos años después editaron su primeros discos, titulados “El fuego de la noche” (1996) y “Tempestad” (1997), que resultaron definitivos en la historia del rock y de la música mexicana.

Aunque su factura musical está un poco lejos del rock, excepto por la utilización de los instrumentos base, guitarra, bajo y batería, Aguilera dice que “idealmente pensaría que la música de La Barranca no tiene clasificación”.

“A veces me pregunto: ¿somos parte del rock mexicano? Quisiera no serlo, escucho lo que están haciendo (los nuevos grupos) y quisiera no ser parte, pero bueno somos parte, pero también entramos en el marco general de la música, somos músicos mexicanos en los inicios del siglo XXI”, apunta.

Como se manifiesta en sus composiciones, Aguilera dice que el cancionero popular mexicano influye todo el tiempo en él. “Humildemente me considero parte de esa tradición”, en la que están compositores como Agustín Lara, Álvaro Carrillo y José Alfredo Jiménez, asegura.

La Barranca se presentará el próximo viernes en el Teatro Metropólitan de esta capital con el espectáculo “Línea de fuego”, en el que se reunirá la alineación original y la actual para festejar y concretar un “repaso intenso” de los discos “El fuego de la noche” y “Tempestad”.

Además de Aguilera y Fong, en escena estarán Alfonso André y Cecilia Toussaint, y también estará la alineación actual, integrada por Adolfo Romero, Navi Nass, Ernick Romero y Yan Zaragoza.

“Será un concierto irrepetible, como todos los de La Barranca, será una gran celebración”, dijo Aguilera para animar a sus seguidores a no perderse el espectáculo.