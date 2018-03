Su trato infunde dulzura y su palabra autoridad. Detrás de su espíritu jovial hay una mujer noble para quien su trabajo es, además de su hogar, la razón de ser. La bailarina Iris Fuentes celebra 39 años de trayectoria, demostrando que la danza va mucho más allá de la técnica de los pasos y su virtuosismo.

Tras un largo recorrido en los escenarios, Fuentes decidió crear su propia escuela de baile llamada Jazz Ballet del Zulia, que tiene 18 años de fundada. Este espacio le permite seguir enseñando y amando la danza, llegando hasta la intimidad de las personas, otorgándoles seguridad, satisfacción, motivación y exigencia.

En una entrevista con Versión Final, Iris comparte su historia inspiradora, en la que demuestra que no existen barreras cuando se trata de utilizar el baile como una de las expresiones más sublimes. Esto le ha permitido convertirse en referencia nacional e internacional, creando diversas propuestas como Sala de espera, presentada el pasado jueves en el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez.

— ¿Una bailarina nace o se hace?

—Una bailarina nace. Yo soy una de esas que nació para bailar, sin embargo, también se hace. Tuve una alumna que su sueño era ser bailarina. Ella no tenía las condiciones antes de entrar a la academia y ahora es una gran bailarina en el país. Sí se puede hacer con disciplina, constancia y pasión.

— ¿Cómo descubrió su pasión por la danza?

—Mi mamá dice que desde muy pequeñita me gustaba bailar, yo nací bailando. Que cuando iba a una esta no estaba pendiente de la piñata, solo de bailar. Recuerdo que siempre estaba dispuesta a ir a mis clases de ballet. A los 17 años supe que quería ser bailarina toda mi vida. Estoy donde estoy, gracias a esa niña soñadora que siempre estuvo dentro de mí. Yo bailo legalmente en Venezuela desde 1979.

— ¿Cuál es el género que más disfruta?

—Yo disfruto todos los géneros y los respeto. Es por eso que soy una bailarina integral… Tengo de base el ballet, que todavía para mí es sagrado. Pero otros géneros como el hip hop, la parte urbana y la acrobacia, las mantengo y las respeto porque también representan la pasión y me siento superbien con ellos. Sin embargo, me destaco más en la danza lírica.

— ¿Considera que en Venezuela la danza ocupa el lugar que merece?

—Comparando la danza como era antes, aquí en Venezuela, creo que tenemos mayor respeto. Antes el bailarín no era tomado con valor. Ahora, se trata de una profesión que aquí ha avanzado muchísimo y es una de las profesiones principales de los jóvenes en el país. Me parece que la danza ya tiene el lugar que se merece y es respetada como cualquier otra carrera.

—¿A quién considera la gura nacional de mayor referencia en el mundo dancístico y por qué?

—Marisol Ferrari es la maestra de las maestras. La admiro muchísimo y sigo su ejemplo de pasión, honestidad y perseverancia, aunadas a un carácter que ha sido su éxito en Venezuela.

—Según su experiencia, ¿cuáles son los beneficios del baile para niños con condiciones especiales?

—Aquí en la academia tenemos alumnas sordomudas y autistas. Ellas son mis ángeles, son mis niñas superespeciales. Aún con su condición, ellas han podido ir más allá de lo que la gente se imagina. Al estar en el escenario, las personas no se dan cuenta que son sordomudas o autistas. La mayor gratificación para mí es que esos ángeles que tenemos aquí en la tierra puedan expresarse a través del lenguaje del movimiento, y además, t e n e r mayor desarrollo motor. A ellas las amo.

— ¿Aún sigue vigente el mito de que la danza solo es para chicas?

—No. La danza es para chicos, chicas y para todo el mundo. Yo no me limito a algo. Pienso que cualquier persona puede hacer danza, bien sea limpiando, desde su casa o con cualquier tipo de condiciones físicas. No es solo para chicas.

— ¿Cuál es el secreto para mantenerse vigente en el mundo dancístico durante casi cuatro décadas?

—Me siento viejita… (Risas). Estoy viviendo mis nuevos 20. Lo que me mantiene vigente es que me reinvento todo el tiempo. Soy feliz porque amo lo que hago. Creo que cuando tienes pasión y haces lo que te gusta, puedes durar toda la vida. Todavía me siento plenamente bailarina y mientras mi salud me lo permita, seguiré bailando. El secreto es ese, reinventarse siempre.

— ¿Cómo le gustaría ser recordada?

—Me gustaría ser recordada como la tía Iris. Como esa maestra que era su amiga, su madre, que trató de enseñar todo lo que Dios le ha ofrecido y le regaló, esa pasión. Que no olviden los valores de honestidad que he dado por mi país, por mi Venezuela y por ellas. Quiero ser recordada como una madre en la danza. Una mujer luchadora y entregada a mis miles de hijas. Porque Dios me dio un hijo y miles de hijas. Eso para mí es una bendición.

— ¿Cuál es el aporte de Jazz Ballet del Zulia a la cultura regional?

—Ya son miles de niñas y jóvenes que están dando al Zulia mis conocimientos y valores. Siempre he buscado llegar a todas las personas de Venezuela para ayudarlas a través de mi danza. En este momento estoy ayudando a fundaciones de niños con cáncer y escuelas de comunidades muy necesitadas. Seguiré en este camino porque mi misión es aquí, en mi país.

— ¿Qué te falta por hacer en esta profesión?

—Me falta seguir enseñando para ver una Venezuela feliz y libre. Que llegue el momento en el que pueda decir: vamos todos a bailar juntos.

Escuela

Jazz Ballet del Zulia nació hace 18 años a cargo de la magíster Iris Fuentes. Desde entonces ha permitido la matriculación a niñas y adultas con interés en este arte, aprendiendo técnicas de jazz, ballet clásico, contemporáneo, hip hop y acrobacia, creando así un movimiento lírico-moderno. En la actualidad cuenta con una matrícula de más de 400 alumnas de diferentes edades, con quienes ha realizado innumerables obras inéditas bajo la dirección de Fuentes.