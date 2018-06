La actriz Riczabeth Sobalvarro confirma que espera su segundo bebé [+Fotos]

La actriz zuliana Riczabeth Sobalvarro anunció que espera dar luz a su segundo bebé tan solo meses después de haber traído al mundo a Ricardo Alejandro.

La estrella de “Protagonistas de Novela” reveló que lleva 17 semanas con la criatura en su vientre. “Mi deseo más grande era regalarle un compañerito a mi hijo y se está haciendo realidad. Seré madre por segunda vez y aunque todavía no sé el sexo de mi bebé, la emoción me ataca”, expresó la interprete.

La también animadora lanza su línea Flexfit Sportwear, que podrán obtener a través de su página web www.riczabeth.com. Ahí estará su tienda online en la que sus seguidores conseguirán la colección deportiva. “Para mí, siempre ha sido una bendición poder ayudar a otros a bajar de peso y cuidar de su salud; esa ha sido mi campaña durante mis últimos años en la que de la mano de mi fundación M5M combatimos la malnutrición infantil, pero ha sido impresionante ver cómo mucha gente obesa está malnutrida”, señala Riczabeth.

La artista explica las “bondades” de sus prendas: “Estas faldas-short que tendré en mi tienda nacieron de mi necesidad de querer usar short al hacer ejercicios, pero luego del embarazo, con celulitis, kilitos de más, lo que más quería era esconderme, que nadie me viera. En mi proceso de bajar de peso me enamoré de este diseño porque me recoge la barriguita ayudándome a mantenerla escondidita, me disimula las caderas y con los vuelos de la falda me tapa los rollitos de celulitis de atrás; ideal para entrenar cómodamente y para sentirnos seguras y sexy mientras bajamos de peso”.

A la bella actriz es reconocida por haber participado en producciones de televisión como : “El cuerpo del deseo” (2005), “Pecados ajenos” (2008), “Alguien te mira” (2011-2011) y “Marido en alquiler” (2014).