¡Khloé Kardashian anuncia oficialmente su embarazo! [+Foto]

Khloé Kardashian, una de las estrellas del famoso programa “Keeping up with the Kardashians”, ha sorprendido a sus miles de seguidores develando por fin su estado de embarazo.

Luego de meses en suspenso sobre los embarazos de la familia Kardashian, Khlóe anuncia felizmente en su perfil de Instagram que será madre por primera vez junto a su pareja actual Tristan Thompson.

Junto a una tierna y romántica imagen, la estrella mostró su embarazo avanzado con un extenso mensaje que conmovió a más de uno.

Kardashian agradeció a su pareja por amarla como lo hace, por tratarla como una reina y lo más importante, por hacerla mamá.

¡Mi mayor sueño se dio cuenta! ¡Vamos a tener un bebé! Había estado esperando y preguntándome, pero Dios tenía un plan desde el principio. Él sabía lo que estaba haciendo. Simplemente tenía que confiar en Él y ser paciente. ¡Todavía a veces no puedo creer que nuestro amor creó la vida! ¡Tristan, gracias por amarme de la forma en que lo haces! ¡Gracias por tratarme como a una Reina! ¡Gracias por hacerme sentir bella en todas las etapas! Tristan, sobre todo, ¡Gracias por hacerme una MAMÁ! ¡Has hecho que esta experiencia sea aún más mágica de lo que hubiera imaginado! ¡Nunca olvidaré lo maravilloso que has sido conmigo durante este tiempo! ¡Gracias por hacerme tan feliz mi amor! ¡Gracias a todos por el amor y las vibraciones positivas! Sé que hemos estado manteniendo esto en silencio, pero queríamos disfrutar esto entre nuestra familia y amigos cercanos, siempre que pudiéramos hacerlo en privado. Para disfrutar de nuestros primeros momentos preciosos, solo nosotros ❤️ Gracias a todos por su comprensión. ¡Estoy tan agradecida, emocionada, nerviosa, ansiosa, llena de alegría y asustada, todo en uno! ¡Pero es el mejor paquete de sentimientos que he sentido en mi vida! ❤️❤️❤️

Desde hace muchos años la celebridad estadounidense ha querido formar su propia familia, sin embargo, nunca tuvo éxito hasta este año.