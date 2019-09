Justicia para Hachi: joven venezolana denuncia la muerte de su perro

María Victoria Contreras, joven venezolana, ha denunciado en redes sociales la muerte de su perro Hachi, un golden retriever que sería trasladado de Caracas a Miami.

Géman Contreras, padre de María Victoria, viajó con la compañía aérea con escala en la ciudad de La Romana en República Dominicana. Durante el trayecto en el aeropuerto dominicano a Contreras le informaron que su mascota había fallecido, según informó la joven.

Yo no tengo la verdad absoluta. No puedo especular sobre algo que no sé, yo solo sé que mi perro era un perro feliz de cuatro años de edad y sano. Los que me conocen saben que mi razón y mi motivo era traérmelo. Hachi era todo para mí, expresó.

La joven explicó que como lo exigen los aeropuertos le compro un kennel a Hachi, pero aún así le pusieron trabas para dejar viajar a la mascota.

Manifestó que fueron horas interminables de pelea para que dejaran montar al perro y decían que «hiciera lo que hiciera, el perro no viajaba».

Luego de notificarle a su padre la muerte de Hachi, las autoridades de la aerolínea le mostraron una foto donde en el kennel de la mascota habían rastros de sangre, explicó Contreras. En el viaje iban dos perros más a los cuales no les pasó nada.

Agregó que exige por humanidad que le den respuestas de la muerte y los restos de su perro. «Si ya lo cremaron o no. No me han dicho nada. A mi papá le prometieron las cenizas de Hachi, den la cara y denme las cenizas de mi perro».