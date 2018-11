Juanfe conquista el sitial de honor con su tema “Como Saber”

Después de 4 semanas consecutivas en el primer lugar del top tropical, el cantante zuliano Juanfe conquista el sitial de honor en la cartelera de Monitor Latino de Venezuela.

Juanfe es un cantante con apenas 12 años de edad, con un estilo fresco en el género de la salsa urbana, el cual demuestra con su tema “Como Saber” acompañado del reconocido cantante Jonathan Moly.

“Me sentí muy cómodo trabajando con Jonathan Moly, desde mis inicios ha sido como mi motivación y pues me identifico con él, así como él se identifica conmigo ya que para él soy el reflejo de sus inicios. Ahora ver el resultado de mi trabajo junto a un gran equipo me emociona y mi compromiso será mayor en este género que tanto me gusta como es la salsa” afirmó Juanfe