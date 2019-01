Juanes tras atentado en Bogotá: “No puedo creer que pase otra vez”

El cantante colombiano Juanes expresó este viernes sentirse muy angustiado por el ataque con coche bomba que dejó 21 muertos y 68 heridos en Bogotá, Colombia, ocurrido el jueves 17 de enero.

Lo primero que pienso cuando veo las noticias es, ‘¡uf! no puede ser que esto esté regresando otra vez’. Me angustia mucho eso, me da mucha tristeza” expresó.