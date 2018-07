Joss Whedon regresa a la televisión con la serie “The Nevers” para HBO

El director y guionista estadounidense Joss Whedon, responsable de la famosa serie “Buffy the Vampire Slayer”, regresará a la pequeña pantalla con la producción “The Nevers” para HBO, informó este viernes la cadena de pago en un comunicado de prensa.

Esta serie de ciencia-ficción, ambientada en la época victoriana, se centrará en un grupo de mujeres con habilidades extraordinarias que se enfrentan a “enemigos implacables” y que tienen una misión “que podría cambiar el mundo”.

Whedon figurará como “showrunner” (máximo responsable de una serie), director, guionista y productor ejecutivo de “The Nevers”.

“Honestamente, no podría estar más emocionado. ‘The Nevers’ es quizás la narración más ambiciosa que he creado y no puedo imaginar un hogar mejor para ella que HBO”, dijo Whedon.