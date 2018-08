Josemith Bermúdez anuncia que el cáncer volvió y esta vez con metástasis

La antigua animadora de La Bomba y Ají Picante, Josemith Bermúdez, anunció por las redes sociales que reincide nuevamente a la batalla contra el cáncer.

La TV Host hace algo más de un año fue diagnosticada de cáncer de ovario. Tras varias operaciones y terapias recuperó su salud. Pero recientemente, tras chequeos, fue notificada de que el cáncer regresó.

En un emotivo y sentido mensaje por las redes sociales expresó a sus seguidores que no se rendirá y que luchará en esta reñida batalla.

“Pruebas y más pruebas, diagnósticos, convirtieron mi estado anímico en una especie de montaña rusa emocional: ahora parece otra pesadilla, ahora parece que sí. Hasta que en una última biopsia se confirmó lo peor nuevamente reincide más silencioso y con metástasis”, así se lee en parte de su post en Instagram.

La actriz continúa aferrada a la vida. “A las adversidades hay que mirarlas a la cara, una a una”, expresó.

