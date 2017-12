José José, internado por una neumonía

José José se encuentra hospitalizado por una neumonía provocada por el clima, y no por una recaída como se había rumorado. ‘El Príncipe de la Canción’ fue ingresado en el Instituto Nacional de Nutrición de la Ciudad de México, según anunció Laura Núñez, vocera del cantante, quien agregó que se encuentra estable,

” No tiene metástasis, no tiene cáncer. Está libre de todo eso“, señaló, refiriéndose a la intervención quirúrgica a la que se sometió el intérprete hace unas semanas, en la que se le extrajo el tumor que se alojaba en su páncreas: “No tiene ninguna infección ni se está debatiendo entre la vida y la muerte”.

Núñez, que ha colaborado por décadas con José José, puntualizó que el cantante tiene una neumonía tipo 1, provocada por las bajas temperaturas. “Simple y sencillamente el sistema inmunológico bajó sus defensas y se prefirió traerlo al hospital en lugar de que fuera en casa, esto con el fin de que reciba la mejor atención médica posible las 24 horas”. Agregó que es por el peso y características del paciente, que aún convalece de la cirugía, que los médicos aconsejaron que como prevención, se mantuviera en el hospital.

” Está muy bien de ánimo, es algo que nunca ha perdido, ustedes lo vieron al dar la noticia de su diagnóstico, su ánimo y optimismo nunca decayó. Con lo que hemos estado batallando un poco es con la comida. Su dieta primero fue líquida y ahora ya está en papillas y ya luego vendrá lo sólido”. Esto, junto con la operación ha contribuido a que bajara de peso, alrededor de 3 kilos (su peso actual se encuentra entre los 50 y 52 kilos). “Obviamente, al bajar de peso, bajan las defensas y esto resultó en la neumonía“.

José José fue internado el miércoles 6 de diciembre y desde entonces ha estado al cuidado de los doctores. Se le autorizó que tuviera calefacción en su habitación así como las visitas de sus hijos José Joel, Marysol y Sarita y numerosas llamadas por parte de sus amistades del medio artístico, ya que sus visitas están restringidas y pasa el tiempo viendo televisión, misma que le fue obsequiada por el productor Jorge Ortiz de Pinedo. Por otro lado, el intérprete de ‘El triste’ trata de realizar la terapia indicada por el médico.

La figura ausente en el hospital ha sido Sarita Salazar, su esposa, quien reside en Miami. “Estoy esperando que se recupere, para cuidarlo”, aseguró ella misma vía telefónica a un noticiero de radio, así desmintiendo los rumores de que podría estar separada del cantante, con quien se casó en 1992.

“Estoy cansada de que estén diciendo mentiras a la gente”. Acto seguido, aclaró que si no está al lado de su esposo, es por orden médica. “Mi médico no me deja que vaya a la Ciudad de México porque la altura puede afectar mi salud.” La también sobrina del actor Abel Salazar, sufrió una embolia leve hace cinco años y por lo mismo debe tener especial cuidado con su presión sanguínea.

La esposa de José José sostuvo que está esperanzada en poder celebrar con él. “Ya adorné el árbol de Navidad, pero si no puede estar… lo más importante es su salud y que se recupere pronto, para cuidarlo y mimarlo. En todo caso celebraré la Navidad con mis hijas y mi madre.”

Haciendo eco de esto último, Laura Núñez aprovechó la ocasión para pedir a los medios que transmitan información verídica y actual: “El señor está muy estable. No hay que hacer caso de mentiras o medias verdades“. Sobre si tendrá que pasar las fiestas navideñas internado, todo dependerá de cómo se vaya recuperando de esta afección respiratoria, mientras se prepara para sus revisiones mensuales con el oncólogo para seguir el proceso de remisión ya que el mismo José José desea recuperarse pronto para estar de vuelta en los escenarios en 2018.

Univisión.