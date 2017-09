Jorge Drexler: “Uno no escribe sobre lo que quiere sino sobre lo que puede”

Si hace “22 diciembres” Jorge Drexler no hubiese tomado el consejo de Joaquín Sabina en un bar de Montevideo de irse a España -como recuerda el cantautor uruguayo en una de sus nuevas canciones- sería difícil saber qué habría sido de su vida, aunque él vaticina “que habría buscado otras maneras de ser feliz“.

Ahora, muchos años y canciones después, con un Óscar sobre la mesa a mejor canción por Al otro lado del río, Jorge Drexler regresa con un nuevo disco titulado Salvavidas de hielo, en el que todos los sonidos que dan forma a sus canciones están obtenidos de la guitarra como único instrumento utilizado.

“Para mí las palabras son cuentas de un collar con el que trabajo y me gustan las contradicciones, por eso me gustaba Salvavidas de hielo, algo que sirve para salvar pero es temporal, porque la vida es una sucesión de alegrías finitas“, ha asegurado el cantautor uruguayo en el programa de radio Las mañanas de RNE.

Así, en su decimotercer álbum de estudio, que se publicó el viernes, encara temas universales como la comunicación (Telefonía) en tiempos de ruido (Silencio) y en los que una parte de la humanidad parece oponerse a lo que ha sido una constante de su historia, la migración (Movimiento).

“Uno no escribe sobre lo que quiere sino sobre lo que puede; hay que esperar que las canciones lo elijan a uno“, señala Drexler.

En este álbum se pueden encontrar 11 nuevos temas, uno de ellos inspirado y dedicado a Joaquín Sabina a quien, con esa, comenzó a seguir tarde.

“Soy de aprendizaje lento, me pasó también con Cohen o con Caetano Veloso, me calaron tarde”. “Lo más importante es el amor propio y el bienestar, venir a esta vida para hacer lo que nos toca hacer y a mí Joaquín me ha ayudado mucho a darme cuenta de lo que yo tenía que hacer”, explica acerca de la “gran crisis vocacional” que sufrió a los 30 años, tan grande como la “crisis material” que acaba de padecer en torno a los 50.

Revela por primera vez, que si este disco ha tardado tres años en publicarse desde Bailar en la cueva (2014) ha sido no solo porque se “enredara en giras”, sino también porque decidió prestar más atención a los aspectos puramente empresariales de su carrera y reestructurar su equipo de trabajo tras un desencuentro con Hacienda.

El resultado es, pese al título, un disco “cálido” y sorprendentemente rico que se engalana con tres colaboraciones femeninas de gran altura: Julieta Venegas entre los acordes brasileños del tema Abracadabra; Mon Laferte en la sensual Asilo y Natalia Lafourcade en Salvavidas de hielo.