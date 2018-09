Jim Carrey: Tenemos que decir sí al socialismo

“Tenemos que decir sí al socialismo, a la palabra y todo”, dijo Jim Carrey al ser invitado al programa “Real Time with Bill Maher” de HBO, lo que lo convirtió hoy en tendencia en Twitter tras su posición.

El comentario surgió luego de que el conductor señalara que los republicanos critican a los socialistas y demócratas progresistas, al citar el ejemplo de Venezuela como un régimen.

El actor defendió el socialismo al contar la experiencia que vivió en su infancia: “No es un fracaso, y nunca esperé nada en mi vida. Elegí mis propios doctores. Mi madre nunca pagó por una receta, fue fantástico”.

On @TownHallcom, @TimmyMeadsTweet posted article today based on my Friday night tweet: "@JimCarrey Says Democrats Shouldn't Be Afraid of The Word 'Socialism'" https://t.co/SZ7ZVFlQwB #TTT

— Brent Baker (@BrentHBaker) September 9, 2018