Jessie Reyes Figueroa: “Quiero proyectar la imagen de una mujer fuerte”

Jessie Reyes es la figura principal del nuevo video de Daddy Yankee, Yo contra ti. Ella es una protagonista real y su cuerpo es el lugar donde habita el peor inquilino que alguien puede imaginar: El cáncer.

Aunque siente y padece en carne propia cada palabra que el reguetonero expresa en su nuevo sencillo, ella siempre se muestra como una mujer aguerrida. Según una entrevista que ofreció al portal Un nuevo día, ella dejó a un lado el temor a la “lástima” que la gente pudiera sentir, para quitarse la peluca y enfrentar su realidad que hoy la convierte en la nueva musa de Daddy Yankee.

“Ya no tengo miedo a quitarme la peluca, ese miedo al qué dirán ya no lo tengo. Ya no me importa. Y quitármela me empodera más como mujer. El pelo crece y el que me quiera me tiene que ver más allá”, afirma la mujer de 30 años.

Según relata, en su primer encuentro con el artista urbano para este proyecto, él le preguntó qué le diría si él fuera el cáncer. “Te diría que tú no puedes conmigo; que podrás estar en mi cuerpo, pero no en mi corazón; que yo no lloro por ti; que para mí tú no eres nadie, que me río y mis risas te disminuyen poco a poco…”, le respondió.

Fue entonces que Daddy Yankee le tomó la palabra y le agregó la rima que tanto necesitaba. “La interpreté, me la viví, me la canté, me entregué. Antes de empezar la canción ya yo estaba en movimiento. Cuando empezó la música me transporté, me convertí en un momento en Yankee, pero en Jessie a la vez. Pensaba que yo era Yankee allí, ¡Olvídate! Yo la cantaba y miraba a las cámaras con esta furia… Estoy interpretando mi papel. Fue algo super natural. Yo creo que eso fue lo que dio a demostrar en las cámaras esa proyección de una realidad que estoy viviendo. Lo hago con mucho amor y con mucho coraje porque quiero que muchas mujeres se identifiquen. Me sentí como liberada”, detalla.

Aunque luego de su entrevista con Daddy Yankee, Jessie no ha vuelto a verlo ni a conversar con él, asegura que tiene mucho que agradecerle. “Lo que quiero proyectar es una imagen de una mujer fuerte y el primer paso lo di gracias a Daddy. Pienso que será interesante sentarnos a hablar y escucharlo”, destaca la joven, quien no pierde la esperanza en recuperarse.

Nueva operación

Jessie se prepara para entrar al quirófano a que le remuevan su seno izquierdo, donde en diciembre de 2016 su ginecólogo detectó una masa extraña que resultó ser cancerosa según el diagnóstico que le fue informado el 27 de febrero de 2017.