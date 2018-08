Jennifer Aniston: “No estoy desconsolada”

La actriz Jennifer Aniston confesó en la próxima edición de la revista InStyle su estado emocional luego de haberse divorciado del actor y guionista Justin Theroux, en la que declaró no sentirse “desconsolada”.

“Es bastante loco. Los conceptos erróneos son ‘Jen no puede mantener a un hombre’ y ‘Jen se niega a tener un bebé porque es egoísta y está comprometida con su carrera’. O que estoy triste y desconsolada. Primero, con el debido respeto, no estoy desconsolada”, dijo la interprete.

Aniston aclaró las dudas sobre ciertos rumores sobre las razones que no tenga hijos y no pueda mantener una relación duradera.

“Esas son suposiciones imprudentes. Nadie sabe lo que está pasando a puerta cerrada. Nadie considera lo sensible que podría ser para mi compañero y para mí. No saben por lo que he pasado médica y emocionalmente, Hay una presión sobre las mujeres para que sean madres y si no lo son, entonces se consideran dañadas. Tal vez mi propósito en este planeta no sea la procreación. ¿Quizás tengo otras cosas que se supone que debo hacer?”, expresó la actriz, popularmente conocida por interpretar a Rachel Greene en la serie ‘Friends’.

Para finalizar la entrevista la actriz estadounidense confesó, que en este momento se encuentra centrada en su trabajo, amigos, animales y lo que puede hacer para lograr un mejor mundo en la actualidad.

Jennifer Aniston y Justin Theroux hicieron oficial su separación el pasado mes de febrero luego de dos años de matrimonio.