¡Increíble! Así quedó el escenario de ‘Despacito’ tras el paso de María

El conocido barrio de La Perla en San Juan, que se ha hecho famoso por ser el escenario del video del superventas Despacito, ha quedado irreconocible tras el paso del huracán María.

La violenta tormenta que azotó la Isla del Encanto ha llenado de escombros, árboles caídos y cables en el suelo de las calles en las que Daddy Yankee y Luis Fonsi hicieron historia.

Mediante una publicación hecha en su cuenta de Instagram, el cantante de origen boricua, Luis Fonsi, mostró con una fotografía cómo quedó el barrio, tras el paso del huracán.

En la instantánea publicada por Fonsi se puede apreciar los destrozos ocasionados en el sitio con una comparación del antes y después. “Esto me rompe el corazón en tres pedazos. Nos vemos pronto Puerto Rico, we got your back. Nos vamos a levantar”, escribió el cantante junto a la imagen.

Durante décadas, el barrio La Perla en San Juan se consideraba un centro del crimen, pero gracias al éxito del video de Despacito el interés de los turistas y visitantes por el vecindario se disparó.

Debido a su ubicación frente al mar, el barrio es una de las zonas de San Juan que primero se ordena evacuar ante la llegada de un ciclón.