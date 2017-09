El Sistema de Orquestas Núcleo Cpbez, la Gospel Jazz Band y el Teatro Baralt se preparan para presentar el próximo sábado 30 de septiembre The Man In The Mirror, el concierto. El encuentro será a las 7:30 de la noche y se realizará como homenaje al “rey del pop”, Michael Jackson.

El encuentro está bajo la producción artística de Carlos Julio Vílchez, quien ofrecerá otra versión del exitoso musical estrenado en Maracaibo en 2016.

Renovado

El encuentro se ofrece como una propuesta renovada, en formato concierto, donde las canciones más memorables de Michael serán interpretadas en formato sinfónico por la Gospel Jazz Band e invitados especiales, acompañados por los músicos del SistemaZulia.

En encuentro promete una escena llena de atractivos elementos sonoros, dancísticos y de arte visual.

Los asistentes, además de disfrutar de un espectáculo en vivo, donde la magia Michael Jackson será la protagonista.

The Man in the Mirror contribuye además, con la preservación y funcionamiento de icónico teatro marabino, patrimonio histórico cultural del Zulia.

Las entradas al evento pueden adquirirse a través de mdticket.com.