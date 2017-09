Henrys Silva: “Las oportunidades no hay que dejarlas pasar”

No fue fácil para él llegar al lugar en el que está. Lograr ser el animador de Súper Sábado Sensacional es un sueño que de seguro muchos conductores venezolanos han tenido, y él lo logró.

Ahora Henrys Silva suma un nuevo sueño hecho realidad en su vida: animar el evento más importante del país, el Miss Venezuela.

Silva estará al frente de la edición 2017 del magno evento de la belleza que será el 9 de noviembre y estará junto a Mariangel Ruíz y a Mariela Celis.

El conductor dijo que para él llegar a ese escenario “es como una graduación en mi vida artística”.

–¿Consideras que eres un ejemplo de persistencia?

Así es. Creo que las oportunidades no hay que dejarlas pasar. Hay que tomar en cuenta esa corazonada, cuando Dios, el destino, la vida, te pone en medio de circunstancias donde tu sientes que debes seguir adelante, y puedes seguir siendo terco.

A pesar de que el que va alrededor no crea en tí, no te apoye, si tu sientes esa terquedad y la meta vale la pena, hay que continuar. Yo me siento muy feliz de ser un hijo de esta casa, Venevisión, de todas las cosas buenas que me han sucedido en mi carrera artística desde el 2011 hasta hoy. De aquí en adelante el compromiso es mayor, porque ya la oportunidad me la dieron para estar en esta edición del magno certamen, pero ahora el reto es mayor, el reto ahora es mantenerse.

–¿Hacia dónde se dirige Henrys Silva, en al ámbito personal y profesional?

En el ámbito personal yo soy una persona muy familiar, Súper Sábado Sensacional es un programa familiar, la producción me ha ayudado tanto, y yo quiero seguir aquí, quiero seguir creciendo. Aspiro a formar una familia y que en un momento digan viene la boda sensacional de Henrys Silva, y que la gente también sea testigo de eso, seguir siendo ese animador de los sábados que se ha convertido en un aliado.

–¿Tiene planes de boda?

Si, amén. Es difícil estar en el escenario toda la semana y luego el sábado. Es difícil encontrar a la mamá sensacional, pero Dios me permita y que me la traiga hasta acá, es lo que le pido, que me toque presentarla, que coincidamos, quiero formar familia, totalmente, y en el momento que sea, tener esa dicha.

–¿Qué te falta por hacer en el medio artístico?

Quiero ser un artista alcanzable. Por lo general la gente cree que el artista es inalcanzable, que está en un pedestal donde nadie lo puede tocar, donde solo lo pueden ver. Pero yo quiero ser cercano con ese público que realmente es el que te da la fama. Y a raíz de eso surge una propuesta extraordinaria de poder presidir una Fundación que registré con grandes amigos, porque hay mucha gente necesitada y no hablo solo de cosas materiales, sino de abrazos, cariño, de que le extiendan una mano, les den un consejo.

–¿Cuál es tu consejo para aquellos que no se atreven a incursionar en el medio, aunque sueñen con ser artistas?

Yo siempre soñé con ser animador, pero Dios me dio la voz para cantar. Si de repente yo hubiese llegado a tocar las puertas del canal y a decir que quería ser animador, capaz y me dicen que en ese momento no había realitys para animadores. Pero participé en el reality de canto, entonces a través de la voz pude llegar a otra área. Yo invito a los jóvenes a que busquen, experimenten, se analicen, vean cuáles son sus dones, sus capacidades, cualidades, limitaciones. Porque de repente no vas a lograr lo principal en tu vida con una sola de tus habilidades, pero puedes contar con otras que te pueden ayudar a lograr la meta. Y que no se dejen contaminar con nadie.