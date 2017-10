HBO estrenará documental sobre Steven Spielberg

Casi 30 horas de grabaciones de entrevistas exclusivas con Steven Spielberg forman el núcleo de “Spielberg”, el documental producido por HBO y dirigido por Susan Lacy, que se estrenará este sábado en Estados Unidos y en los siguientes días en el resto de filiales internacionales de la plataforma.

La película recorre exhaustivamente la trayectoria del director de “E.T. the Extra-Terrestrial” a la vez que desvela detalles de su agridulce infancia, su obsesión por el cine a lo largo de su vida, su precoz paso por la televisión como niño prodigio y su ascenso a la fama a base de taquillazos.

También su posterior incursión en cine más dramático y las relaciones personales y profesionales que ha cultivado a lo largo de los años.

“Spielberg” incluye testimonios de familiares del director, de amigos y de colegas, e imágenes del rodaje de muchos de los títulos clave de su filmografía, incluidos “Jaws”, “Raiders of the Lost Ark”, “E.T. the Extra-Terrestrial”, “Jurassic Park”, “Schindler’s list”, “Saving Private Ryan” o “Bridge of spies”.

Para construir este relato, Lacy recogió más de 80 testimonios, de estrellas de Hollywood, directores y productores: J.J. Abrams, Christian Bale, Drew Barrymore, Cate Blanchett, Francis Ford Coppola, Daniel Craig, Daniel Day-Lewis, Brian de Palma, Laura Dern, Leonardo DiCaprio, Richard Dreyfuss, Ralph Fiennes o Harrison Ford.

También participan David Geffen, Tom Hanks, Dustin Hoffman, Holly Hunter, Jeffrey Katzenberg, Ben Kingsley, Kathleen Kennedy, George Lucas, Liam Neeson, Martin Scorsese, Oprah Winfrey y Robert Zemeckis.

En el relato en primera persona, el realizador reflexiona sobre su proceso creativo, en el que resuenan conceptos como la separación, la reconciliación, el patriotismo, la humanidad y la sorpresa, todos recurrentes en su filmografía.