HBO celebra aniversario de muerte de Robin William con documental biográfico

Un divertido, íntimo y desgarrador retrato de uno de los comediantes más queridos e inventivos del mundo, Robin Williams: Come inside my mind, se estrenará el lunes 6 de agosto a las 9:00 p.m. en HBO y HBO GO.

La cinta está narrada, en gran parte, de las propias palabras del difunto actor. Celebra lo que contribuyó a la comedia y la cultura en general, con en su vida y carrera, además de revelar lo que lo llevó a dar voz a los personajes en su mente.

El genio de Robin Williams demuestra su capacidad para hacer una sala, un club de comedia, una sala de conciertos o el mundo entero reírse. La familia, los amigos y el equipo de filmación siempre veían a un hombre que no era feliz a menos que los demás estuvieran pasándola bien, pero las dualidades que encarnaba siempre estaban presentes dentro de él mismo.

Con material nunca antes visto que iba dentro de su proceso creativo a través de entrevistas del artista, así como películas caseras y tomas en el escenario, este perspicaz tributo presenta testimonios en profundidad con quienes lo conocieron y lo amaron, incluyendo a Billy Crystal, Eric Idle, Whoopi Goldberg, David Letterman, Steve Martin, Pam Dawber y su hijo, Zak Williams.

Robin Williams: Come inside my mind, destaca lo que hizo a Williams tan único, desde sus días juveniles en el área de San Francisco, hasta su paso por Nueva York en The Juilliard School. De su fama impulsada por cohetes en la serie de televisión Mork&Mindy a su profundo impacto en la cultura estadounidense.

Tales logros profesionales, incluyendo su actuación ganadora del Premio Oscar en Good Will Hunting y sus frases confesionales sobre sus problemas con el alcohol y las drogas capturan la chispa que lo destacó durante cuatro décadas en el entretenimiento. Y como último punto, su muerte en 2014, que reveló que sufría de la enfermedad Lewy Body Dementia y dejó a sus fanáticos alrededor del mundo desconsolados.

Alex Gibney y ShirelKozak produjeron la cinta; los productores ejecutivos son David Steinberg, Kristen Vaurio y Marina Zenovich. De parte de HBO, Nancy Abraham es productora sénior y Sheila Nevins, productora ejecutiva.