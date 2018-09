HBO anuncia su séptima temporada de documentales

HBO anunció la fecha de estreno de su séptima Temporada de Documentales que inicia el 1 de octubre a las 9:00 p.m. con la presentación de un nuevo documental original cada lunes. La temporada se extiende hasta el 19 de noviembre. Todos los largometrajes estarán disponibles también a través de HBO GO.

Las producciones que forman parte de esta programación especial incluyen: Elvis Presley: the searcher, que explora la vida y el impacto cultural de la música del artista desde su primer hit y a lo largo de su carrera musical con temas como It’s Now or Never, Are You Lonesome Tonight y Suspicious Minds.

It will be Chaos, se estrena el 8 de octubre, y trata de un retrato épico, y a la vez íntimo, de las vidas en tránsito y las consecuencias humanas de la crisis de refugiados que atraviesa el Mediterráneo. Se desarrolla entre Italia y el corredor de los Balcanes, centrándose en dos inolvidables historias de refugiados que, con fortaleza y resilencia, van en busca de un futuro mejor y más seguro.

Brillo Box se estrena el 15 de octubre, muestra cómo esta escultura de Andy Warhol se convirtizó en un ícono del arte pop. Todo comenzó en la sala de su casa cuando Andy creó 17 cajas que fueron vendidas en 1969 por tan solo mil dólares. En el 2010 la escultura de Brillo Box es vendida en una subasta por más de tres millones de dólares, enfatizando la naturaleza efímera del arte y su valor.

A Dangerous Son, que estrena el 22 de octubre, cuenta que uno de cada 10 niños estadounidenses sufre trastornos emocionales graves y más de 17 millones han experimentado un problema psiquiátrico. Se enfoca en tres familias en crisis, cada una luchando con la enfermedad mental severa de un niño mientras buscan desesperadamente tratamiento frente a recursos y apoyo limitados; exponiendo las grietas de un sistema que daña a demasiadas familias, con consecuencias potencialmente devastadoras para el niño y para otros.

Stolen Daughters: Kindnapped by Boko Haram, estrena este 29 de octubre, este largometraje cuenta la historia de las jóvenes estudiantes nigerianas que fueron secuestradas en 2014 por el grupo terrorista Boko Haram. El filme registra reuniones con familiares que no veían desde su captura, además del proceso de adaptación por el que atraviesan a medida que se reintegran a la sociedad.

Jane Fonda in five acts, estrena este 5 de noviembre, Jane Fonda protagoniza este documental que va al corazón de quién es la actriz en realidad – una mezcla de vulnerabilidad profunda, magnetismo, ingenuidad y valentía – que revela una vida transformada a lo largo del tiempo. Se basa en 21 horas de entrevistas con Fonda, quien habla con franqueza sobre su vida y sus errores, el dolor por el suicidio de su madre, la falta de disponibilidad emocional de su padre, 30 años de trastornos alimenticios y tres matrimonios con hombres muy famosos, pero completamente opuestos.

Swiped, estrena el 12 de noviembre. Después que la exitosa escritora del New York Times, Nancy Jo Sales, escribiera su articulo “Tinder and the Dawn of the Apocalypse Dating” publicado en la revista Vanity Fair en 2015, esta profundizó en el tema con este documental titulado SWIPED que investiga cómo la industria de las citas en el Internet está impactando la forma como la gente interactúa, sale, se casa y lo que piensan sobre estas aplicaciones dirigidas a fomentar el romance, y cómo está afectando la capacidad de establecer conexiones personales verdaderas y duraderas.

The Oslo Diaries, se transmitirá el 19 de noviembre. En 1992, con las relaciones entre israelíes y palestinos en su punto más bajo y cualquier comunicación entre las partes castigada con la prisión, un selecto grupo de israelíes y palestinos se reunieron en Oslo para una serie de reuniones clandestinas que cambiarían drásticamente el panorama político del Medio Oriente.