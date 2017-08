“Hazlo Como Hombre” y “Tulip Fever”, novedades de la cartelera en EEUU

La comedia mexicana “Hazlo Como Hombre” y el drama histórico “Tulip Fever” aparecen como las principales novedades de la cartelera estadounidense para el próximo fin de semana.

Con Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez como productores y protagonistas de la cinta, “Hazlo Como Hombre” llega a Estados Unidos tras cosechar un excelente resultado en la taquilla mexicana.

Bajo la dirección del chileno Nicolás López (“Santos”, 2008), esta comedia ridiculiza los tópicos machistas y homófobos a partir de tres amigos inseparables cuya relación cambia por completo cuando uno de ellos desvela que es gay.

Dos ganadores del Óscar como Alicia Vikander y Christoph Waltz lideran el reparto de “Tulip Fever”, la nueva película del realizador Justin Chadwick (“The Other Boleyn Girl”, 2008).

Ambientada en el Ámsterdam del siglo XVII, este filme bucea en el romance entre una mujer casada y un joven al que le han encargado que pinte un retrato de ella.

En los estrenos limitados aparecen el documental “Dolores” y el filme de acción “Unlocked”.

Dolores Huerta, la fundadora junto a César Chávez de la Unión de Trabajadores Campesinos, es la protagonista del documental “Dolores”, que cuenta con la dirección de Peter Bratt (“La Mission”, 2009).

Noomi Rapace, Orlando Bloom y Michael Douglas encabezan el elenco de “Unlocked”, largometraje de Michael Apted (“The World Is Not Enough, 1999) acerca de una conspiración terrorista que amenaza con destruir Londres.