Grandes artistas sacan a subasta obras suyas en ayuda a los refugiados

Veinticinco reputados artistas internacionales, como la estadounidense Cindy Sherman, el italiano Rudolf Stingel y el mexicano Gabriel Orozco, donaron obras suyas que serán subastadas este mes en París en ayuda de los refugiados.

La francesa Annette Messager, la británica de origen palestino Mona Hatoum y otro mexicano, Abraham Cruzvillegas, también se sumaron a la iniciativa “We dream under the same sky” (“Soñamos bajo el mismo cielo”), bautizada con el nombre de una pintura del tailandés nacido en Argentina Rirkrit Tiravanija, que también será vendida al mejor postor.

Las obras se expondrán a partir del sábado en el Palacio de Tokio de París, que también acogerá conferencias organizadas por las cinco asociaciones de ayuda a los refugiados que se beneficiarán de esta acción solidaria: Migreurop, Anafé, la Cimade, el Centro Primo Levi y Thot.

El día 27, las piezas serán trasladadas a una galería parisina para ser subastadas bajo el martillo del presidente de Christie’s, François de Ricqlès.

Las estimaciones oscilan entre 7.000 y 380.000 euros (8.300 y 451.000 USD), este último precio para una obra del pintor estadounidense Wade Guyton, que consiste en una representación impresa de una portada del New York Times.

La obra donada por Orozco, “Fleurs Fantômes 64”, una pintura de tonos principalmente verdes que representa unas flores, es la segunda con una mayor estimación, entre 180.000 y 250.000 euros (214.000 y 297.000 dólares).