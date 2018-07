George Wittels asegura que jamás le fue notificada su salida del Miss Venezuela

El afamado diseñador de joyas George Wittels ofreció el lunes una rueda de prensa para conversar sobre su salida de las filas del Miss Venezuela, tal como se ha rumorado en redes sociales desde hace días y como lo confirmó la Quinta Rosada.

Al respecto aseguró que nunca le fue notificado de modo formal su separación de la Organización Miss Venezuela. “En ningún momento me informaron formalmente de mi separación ni tampoco las causas. Debo decir que fue una gran sorpresa, no me esperaba enterarme de la noticia por las redes sociales tras más de 27 años trabajando con ellos, ya que considero que siempre di lo mejor de mí y siempre fui leal, pero más que eso, fue una gran tristeza y decepción”, expresó.

Me siento sumamente agradecido por haber formado parte de ese gran equipo que logró tantos éxitos y le dio tantas alegrías al país, y por haber podido convertir lo que hago en mi pasión.

Agregó que espera la devolución de sus coronas y demás accesorios que le pertenecen y que siguen en la sede ubicada en La Colina.

El joyero venezolano indicó que recibió una llamada de Gabriela Isler y Jacqueline Aguilera, las nuevas organizadoras del certamen, que le explicaron que esas decisiones las tomaron antes de permanecer en el concurso de belleza.

Hablar mal del Miss Venezuela sería hablar mal de mi mismo”, dijo Wittels y deseo suerte y éxito a la nueva administración del certamen.

Los accesorios y las coronas del Miss Venezuela serán ahora responsabilidad de la orfebre Mila Toledo, según anunció la cuenta oficial del concurso en Instagram.