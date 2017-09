Gabriela Isler, ilusionada por escoger su vestido de novia [+Foto]

Luego de anunciar su compromiso el pasado mes de junio, la Miss Universo 2013, Gabriela Isler, está organizando todos los preparativos para su matrimonio que será bendecido en Venezuela.

A través de su cuenta en Instagram, la reina de belleza reveló que está buscando el vestido de novia perfecto, un proceso que la tiene con mucha ilusión y nervios. “He escuchado que la novia no elige el vestido, sino que el vestido termina eligiendo a la novia”.

Junto a una fotografía que muestra a Isler en el arduo proceso, la modelo aseguró que no lo tiene fácil por lo que pidió consejos a sus seguidoras. “Un día me gusta algo, pero luego veo otra tendencia y después comparo y en fin ¡esto no es fácil! Quiero a mi mamá aquí“, confesó.

Isler aceptó jurarle amor eterno el pasado mes de marzo a su novio, Alberto Figueroa, quien la sorprendió románticamente en las paradisíacas playas de Los Roques al pedirle su mano en matrimonio.