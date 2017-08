¿Fifth Harmony lanza indirecta a Camila Cabello en los ‘MTV VMA 2017’? [+Video]

Las cuatro integrantes del grupo Fifth Harmony encendieron las redes durante su presentación en los premios MTV Video Music Awards (VMA) cuando simularon tirar del escenario a una quinta integrante del grupo al inicio de su interpretación del tema He Like That.

El gesto, según usuarios de las redes sociales, hizo alusión a la salida de la exintegrante Camila Cabello, quien formaba parte de la agrupación pero decidió dejarla para iniciar una carrera como solista en diciembre de 2016.

Luego de la presentación, los fanáticos se dirigieron a las redes para expresar sus opiniones. Mientras unos se volcaron en apoyo a Cabello otros defendieron a las chicas asegurando que se trató de una presentación como cualquier otra.

Antes, durante la alfombra roja, les preguntaron a Lauren Jauregui, Normani Kordei, Ally Brooke y Dinah Jane, si de ganar el premio se lo dedicarían a Camila Cabello pero las chicas dicidieron evadir la pregunta.