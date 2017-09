Fergie y Nicki Minaj hacen una dupla para lanzar “You Already Know” [+Video]

La estadounidense Fergie junto a la trinitense Nicki Minaj se unen en una explosiva dupla llena de sensualidad para enloquecer a los fanáticos de la música.

Luego de un largo tiempo fuera de las pantallas, Fergie regresa más poderosa que nunca con su nuevo tema “You Already Know”, que acaba de lanzar a través de su canal de Youtube.

You Already Know, forma parte del nuevo disco de la cantante llamado “Double Dutchess” que saldrá a la venta el próximo 22 de septiembre.

Los fanáticos de la cantante han enloquecido con el regreso magistral de su gran ídolo.