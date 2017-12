Famosos e intocables caen en cadena por acoso sexual en EEUU

La enésima personalidad estadounidense fue arrollada el jueves por el efecto del enorme escándalo público sobre el acoso sexual: el senador demócrata Al Franken. De la política a los medios, pasando por la industria del entretenimiento en Estados Unidos, ningún sector de la sociedad se salva.

Aquí están las principales figuras caídas en desgracia en las últimas semanas, revolcadas por la marea Harvey Weinstein.

– Diversión

Harvey Weinstein

El productor ganador de 81 Óscar y que hasta hace unos meses era la voz cantante de Hollywood fue acusado en octubre por varias mujeres de abuso sexual, acusaciones que él ha negado. Desde entonces, más de un centenar de ellas, desde estrellas como Angelina Jolie hasta desconocidas empleadas de la industria, también han denunciado hechos ocurridos durante varias décadas que van desde el acoso hasta violación. El exitoso empresario había diseñado un sofisticado sistema de vigilancia, intimidación y abuso de poder para mantener en silencio sus actuaciones, de acuerdo con las investigaciones del New York Times y el New Yorker sobre Harvey Weinstein, despedido de su propia compañía de producción y ahora blanco de varias investigaciones penales.

Kevin Spacey

El actor ganador de dos Óscar está acusado desde finales de octubre no solo de haber acosado y abusado hace años a dos actores jóvenes, menores de edad en el momento de los hechos, sino también de acosar en el set de la serie “House of Cards”, de la que era la estrella antes de ser despedido por este caso. Scotland Yard abrió una investigación sobre dos denuncias de abuso sexual y varios casos de acoso en el teatro londinense The Old Vic, del que Kevin Spacey fue director artístico entre 2004 y 2015.

James Levine

El legendario director de orquesta de la Metropolitan Opera de Nueva York fue suspendido el domingo después de la publicación de un testimonio contundente. James Levine, de 74 años, está acusado de abusar sexualmente, durante varios años, de un músico que tenía 15 años cuando comenzaron los hechos denunciados, en 1985. Desde entonces, otros tres músicos revelaron haber sido agredidos en condiciones similares.

– Medios

Matt Lauer

El súper popular periodista que conducía el programa matutino de NBC fue acusado de acoso por media docena de mujeres, o incluso de relaciones sexuales “no consentidas”. Las actuaciones de Matt Lauer, quien habría ofrecido un juguete sexual a una colega y se habría bajado los pantalones frente a otra en su oficina, fueron parte de un comportamiento sistemático. Fue despedido del canal la semana pasada, tras lo cual se disculpó y dijo que estaba “arrepentido y avergonzado”.

Charlie Rose

Presentador del programa rival de la mañana en la cadena CBS, Charlie Rose, un periodista de 75 años también tremendamente famoso, está acusado por ocho mujeres de haberles hecho llamadas telefónicas obscenas o de manosearlas. Dos dijeron también que él se mostró desnudo frente a ellas. Fue despedido a fines de noviembre de CBS y de PBS, para la que también trabajaba.

Bill O’Reilly

El hombre que para muchos era la cara visible de la cadena Fox News, Bill O’Reilly ha sido el caso más emblemático del acoso en los medios. Aunque las quejas sobre su comportamiento fueron incluso anteriores que las acusaciones contra Weinstein, volvió a la palestra en octubre, cuando trascendió información sobre un acuerdo amistoso de 32 millones de dólares entre él y una trabajadora de Fox. Fue despedido después de las revelaciones de otros cinco acuerdos amistosos con sus colegas, incluidas algunas de “relaciones sexuales no consensuadas”.

– Política

John Conyers

El demócrata John Conyers, el miembro más antiguo de la Cámara de Representantes, comprometido con la lucha por los derechos civiles de los negros, tuvo que renunciar el martes bajo la presión de su partido. Aunque lo presentó, con sus 88 años, como que se trataba de su jubilación, negando los hechos de los que se le acusa: cinco mujeres que habían trabajado para él durante varios años han denunciado en las últimas dos semanas que el legislador había tenido comportamientos inadecuados y avances sexuales con ellas. Llegó a firmar un acuerdo amistoso con una de ellas.

Roy Moore

Contra viento y marea, pero con el apoyo nada desdeñable del presidente Donald Trump, el candidato republicano al Senado en Alabama, Roy Moore, se mantiene en pie para las elecciones del 12 de diciembre. Su caso divide a los republicanos tanto desde el punto de vista político como moral. Actualmente con 70 años, frecuentaba en la época en que era un abogado treintañero a adolescentes, algunas de las cuales ahora lo acusan de actos inapropiados o abuso sexual. Una de las presuntas víctimas tenía 14 años en aquel entonces.

Al Franken

Al Franken, senador demócrata de 66 años anunció el jueves que renunciará próximamente, arrinconado después de tres semanas de tormenta política. Acusado por varias mujeres de gestos inapropiados al sacarse fotos con ellas, el exhumorista también habría forzado un beso, aunque él afirma que guarda “diferentes recuerdos de algunos” de estos hechos. “”Me voy ahora, cuando un hombre que se ha jactado de agredir sexualmente a mujeres ocupa el Salón Oval”, dijo en vivo en televisión.