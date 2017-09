Fallece Walter Becker, guitarrista y cofundador de la banda Steely Dan

Walter Becker, guitarrista y cofundador junto a Donald Fagen de la banda estadounidense de rock Steely Dan, falleció hoy a los 67 años por causas no divulgadas, según su página web oficial.

Fagen también confirmó después la muerte de su compañero, que vivía en Maui (Hawai) y el mes pasado se estaba recuperando de un procedimiento médico no especificado.

Guitarrista, bajista y compositor, Becker fundó junto con Fagen, cantante y compositor, el dúo Steely Dan en 1972 tras haberse conocido ambos en su época de estudiantes en Nueva York.

La banda alcanzó el éxito durante los años siguientes con temas como “Do It Again”, “‘Reelin’ In the Years,” “Rikki Don’t Lose That Number” o “Deacon Blues”.

El álbum más vendido del dúo, “Aja” (1977), está considerado uno de los mejores discos de rock de la historia.

La banda se disolvió temporalmente en 1981, pero volvieron a reunirse a finales de la década de los noventa y publicaron en 2000 el trabajo “Two Against Nature”, que se llevó el premio Grammy al álbum del año.