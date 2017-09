Fallece a los 91 años Hugh Hefner, creador de la revista Playboy

El magnate estadounidense, Hugh M. Hefner, murió en horas de la noche de este miércoles.

A través de la cuenta oficial en la red social Twitter de la revista Playboy, la cual creó y lideró hasta los últimos días de su vida, se dio a conocer la noticia.

El genio de la industria para adultos falleció a los 91 años por causas naturales.

Según reseña el portal El Cormercio, el dueño del imperio Playboy dejó este mundo en compañía de sus seres queridos.

En el año 1953 el padrino de las famosas “conejitas” presentó al mundo la revista para adultos más importante de los últimos tiempos, convirtiéndola en una de las marcas culturales y globales reconocidas en la historia.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4

— Playboy (@Playboy) 28 de septiembre de 2017