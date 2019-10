Ex modelo transexual: «iba a casarme con ex Mister Jesús Casanova en Europa»

¡Pica y se extiende! Luego de la polémica suscitada por la reciente e inesperada boda de Jesús Casanova, Mister Venezuela 2014, su ex pareja rompió el silencio para develar todos los detalles de su supuesta y fallida relación.

En una entrevista exclusiva con Versión Final, la ex modelo transexual, Ronny Parra, confesó que hace cinco años conoció a Casanova (actual director de Fundaporte y director regional de Misión Árbol, en Barinas). Sin embargo, el «flechazo» ocurrió dos años después, en el 2016.

Para ese entonces, él era Mister y yo modelo. Ambos teníamos una relación con otras parejas, pero dos años más tarde, nos reencontramos en un evento en Caracas. Allí empezó todo porque ambos coincidimos en que nos necesitábamos, que teníamos que estar juntos», dice Parra.

Según comenta la exmodelo, aunque ella tenía planes de emigrar, eso no era impedimento para vivir a plenitud su noviazgo, el cual describe como «muy compenetrado, basado en la confianza y en la aprobación familiar de ambas partes», razón por la que esta pareja supuestamente tendría planes de casarse en Europa.

Antes de ser novios, yo sabía que él salía con mujeres. Sin embargo, aún siendo yo transexual, nosotros teníamos planes a futuro de casarnos en Europa. Pese a que nunca me dio anillo, había un compromiso. Teníamos una confianza increíble, él iba a mi casa y yo a la suya. Para nadie era un secreto nuestra relación… Pero en junio confirmé que me engañaba con quien hoy en día es su esposa. Entonces, decidí terminar pero la comunicación entre nosotros continuó» detalla.

Según Parra, la actual esposa de Jesús Casanova fue «la manzana de la discordia» entre ellos. «Diana siempre buscó la manera de hacerme saber que él me engañaba con ella. Sin embargo, Jesús siempre me lo negó a morir. Yo he sido amenazada e insultada por ella… Ya no aguantaba más», destaca.

¿Qué mujer se llama Ronny?

En cuanto a los supuestos rumores que apuntan hacia el desconocimiento de Casanova sobre la transexualidad de su ex pareja, Ronny se cuestiona: «¿qué mujer se llama Ronny? Aunque me considero mujer, él siempre supo que yo era transexual. Habría que ser muy tonto en la vida para no darse cuenta», argumenta.

Asimismo, destaca que ella no se arrepiente de nada. «Lamentablemente yo soy una mujer muy detallista y él está, donde está, gracias a mí. Incluso, tiene que agradecerme hasta los zapatos que carga puestos. Pero en el amor nadie manda. Yo me enamoré de su personalidad. El tiempo de Dios es perfecto y yo lo perdoné», concluye.

Ronny Parra, es una modelo transexual venezolana de 32 años. Nació en El Baúl, estado Cojedes. Fue actor de reparto del canal RCTV. En la actualidad, vive en España y se dedica al comercio.