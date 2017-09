Empieza la vasta muestra de arte “Pacific Standard Time: LA/LA” en EE.UU.

Tras cinco años de planificación y con un presupuesto de 16 millones de dólares procedentes de becas de la Fundación Getty, la muestra de arte “Pacific Standard Time: LA/LA”, sobre arte latino y latinoamericano, empieza hoy en 70 instituciones del sur de California (EE.UU.).

Esta colaboración sin precedentes ofrecerá durante los próximos cuatro meses centenares de exposiciones, programas y eventos interconectados sobre esa materia, que se llevarán a cabo tanto en organizaciones culturales locales como en los mayores museos de la región, desde Santa Bárbara hasta San Diego y desde Los Ángeles hasta Palm Springs.

Las artes de lujo en las Américas prehispánicas, el arte moderno afrobrasileño, el arte alternativo en México, los murales del movimiento chicano en Los Ángeles…Todo ello tiene cabida en la exposición, que acoge el trabajo de más de 1.100 artistas, y quiere ser una experiencia que refleje la fusión de culturas del sur de California.

“Pacific Standard Time: LA/LA refleja el rico pasado y el vital presente del arte latino y latinoamericano”, dijo en un comunicado Jim Cuno, presidente del fideicomiso J. Paul Getty.

“Sus exposiciones, programas y eventos hablan de nuestras vidas actuales así como de nuestros recuerdos culturales”, agregó Cuno.

Michael Govan y Wallis Annenberg, del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), aseguran que se trata de una muestra “incomparable por su magnitud, su alcance curatorial y su punto de vista”.

“Esta es la primera vez que tantas instituciones se unen para considerar al arte latinoamericano y latino de manera conjunta y desde la perspectiva excepcionalmente reveladora de Los Ángeles y el sur de California”, agregaron.

Las celebraciones comienzan hoy con una fiesta en Grand Park amenizada por artistas como Ori, DJ Cee Brown, Aponte y Quantic Live, entre otros, mientras que el domingo habrá entrada gratuita en más de 50 museos participantes y se culminará la jornada con un concierto en el Hollywood Bowl, protagonizado por Café Tacvba, Mon Laferte y La Santa Cecilia.

Si bien la mayoría de las exposiciones de la muestra se centran en el arte moderno y contemporáneo, también ofrecen un análisis del mundo antiguo y la era premoderna.

Por ello, se combinarán galerías específicas, como la presentación de la fotógrafa local Laura Aguilar en el museo de arte Vincent Price o la muestra de la brasileña Valeska Soares en el museo de arte de Santa Bárbara, con amplias retrospectivas temáticas e históricas.

Es el caso de la muestra en el Laguna Art Museum sobre la amalgama de las culturas mexicana y estadounidense en California durante el siglo XIX y principios del siglo XX, la del museo de arte de Palm Springs sobre el arte cinético sudamericano de la década de 1960, o “Radical Women: Latin American Art”, en el museo Hammer.

Otras muestras retrospectivas incluyen “Golden Kingdoms: Luxury and Legacy in the Ancient Americas”, en el J. Paul Getty Museum, así como “Memories of Underdevelopment”, colaboración entre el museo de arte contemporáneo de San Diego, el Museo Jumex de la Ciudad de México y el Museo de Arte de Lima.

Más de una docena de las exposiciones de la muestra se trasladarán a otras ciudades y museos de EE.UU. y de América Latina.

El cine, las artes escénicas y la literatura también tendrán un papel fundamental con la participación de la Academia de las Artes y las Ciencias cinematográficas, la Filarmónica de Los Ángeles o The Library Foundation de Los Ángeles, entre otras instituciones.

La Academia de Hollywood se ha involucrado con un ciclo sobre el cine latino de los últimos 50 años que incluirá pases de películas, mesas redondas y un proyecto digital con entrevistas.

“De Latinoamérica a Hollywood: la cultura del cine latino en Los Ángeles, 1967-2017” es el título de esta iniciativa de la Academia que se desarrollará hasta enero de 2018.

Organizado bajo la supervisión de la realizadora mexicana Lourdes Portillo, este proyecto ahondará en “el ambiente social, cultural y político de los años 60 que dio pie al movimiento cinematográfico chicano y al nuevo cine latinoamericano”.