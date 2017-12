Eminem desvela más colaboradores de su álbum que saldrá el 15 de diciembre

El esperado álbum de la superestrella del rap Eminem finalmente tiene fecha de lanzamiento, el 15 de diciembre, y cuenta con la colaboración de varias estrellas.

El rapero más vendido de todos los tiempos usó las redes sociales el martes para revelar detalles de “Revival”, su noveno álbum de estudio y el primero en cuatro años.

Eminem lanzó el mes pasado el primer sencillo del álbum, “Walk on Water”, un cambio brusco en su sonido con la voz de Beyoncé en un estilo gospel acompañado de un piano solamente.

De acuerdo con la lista de los temas, el álbum cuenta con otras grandes estrellas de la música pop: Skylar Grey, Kehlani, Alicia Keys, Pink y Ed Sheeran, así como a los rockeros X Ambassadors.

Grey, que participa en una canción titulada “Tragic Endings”, ya ha trabajado con Eminem. Escribió uno de los mayores éxitos del rapero, “Love the Way You Lie” (2010), que canta a dúo con Rihanna, y posteriormente hizo una aparición junto a Eminem en “I Need a Doctor”, de Dr. Dre.

El nuevo álbum de Eminem incluye a otro rapero, Phresher, que ha estado sonando fuerte en la escena neoyorquina.

“¡Dios, es increíble!!!! ¡Gracias Eminem alias DA GOAT por creer en mí!“, escribió el rapero de 28 años en Instagram, usando el acrónimo favorito de Eminem, “Greatest of all time” (el mejor de todos los tiempos).

En “Walk on Water”, Eminem habla de sus miedos de no estar a la altura de sus propias expectativas o de sus fans con el nuevo material.

El rapero de 45 años ha mantenido un perfil bajo en los últimos años, pero ha vuelto dos veces a la palestra para rapear enfurecidas denuncias contra el presidente Donald Trump.