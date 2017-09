El yihadismo y la inmigración acapara la gran pantalla del Festival San Sebastián

El yihadismo, la inmigración o la prostitución coparán la gran pantalla desde este viernes en la pelea por la Concha de Oro en el Festival de cine de San Sebastián, en una edición con acento latinoamericano que honrará la carrera del argentino Ricardo Darín.

La 65ª edición del festival donostiarra descorre el telón este viernes con el último largometraje de ficción del alemán Wim Wenders, sobre un espía que enfrenta el yihadismo y una biomatemática en busca del origen de la vida, con James McAvoy y Alicia Vikander.

“Submergence“, del director tres veces nominado al Óscar, se medirá con otras 17 películas por la Concha de Oro, el codiciado galardón del “más pequeño de los grandes festivales” tras Cannes, Venecia y Berlín, como gusta decir a sus organizadores.

Hasta el cierre del festival con la gala de premiación el 30 de septiembre, estrellas como Glenn Close, Arnold Schwarzenegger, Penélope Cruz, Javier Bardem, Monica Bellucci o Bérénice Bejo desfilarán bajo los flashes por el centro histórico de San Sebastián.

Más de 200 largometrajes se proyectarán en distintos apartados, pero la atención se centrará sobre la sección oficial, de donde saldrá la ganadora de la Concha de Oro a la mejor película, seleccionada por un jurado presidido por el actor y director John Malkovich.

El año pasado, el honor recayó en “I am not Madame Bovary” del chino Xiaogang Feng.

Radiografía del cine

La “heterogénea” sección oficial intenta hacer “una radiografía de lo que está pasando” en el cine, con filmes que abordan “los temas de ahora, como el terrorismo o la familia“, pero también con comedias y hasta películas de no ficción, indicó a la AFP el director del festival José Luis Rebordinos.

Así, compiten “The Disaster Artist“, un biopic delirante sobre el creador de la “peor película” de la historia, del estadounidense James Franco; “Love me not“, un drama sobre una joven inmigrante contratada como madre de alquiler del griego Alexandros Avranas; o la nueva comedia del dúo francés Olivier Nakache y Éric Toledano, “Le sens de la Fête“.

Considerado como trampolín del cine latinoamericano hacia Europa, el festival cuenta con una amplia presencia de películas de esa región, entre ellas dos producciones y una coproducción en la sección oficial.

Estas son “Alanis” de la argentina Anahí Berneri, un drama sobre la prostitución, la “road movie” del argentino Diego Lerman “Una especie de familia” y la coproducción hispano-mexicana “El autor” del español Manuel Martín Cuenca, ganadora en Toronto del premio de la Federación Internacional de Críticos de Cine.

América Latina posee su propio apartado con “Horizontes Latinos”, donde compiten este año doce películas de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Destacan “Una mujer fantástica” de Sebastián Lelio, propuesta chilena para los premios Óscar y Goya; la argentina “La novia del desierto” de Cecilia Atán y Valeria Pivato y la mexicana “Las hijas de Abril” de Michel Franco, ambas proyectadas en Cannes; y la venezolana “La familia” de Gustavo Rondón, también vista en Cannes y ganadora de varios premios en festivales latinoamericanos.

En 2016 se impuso “Rara”, ópera prima de la chilena Pepa San Martín.

El premio honorífico Donostia recaerá sobre Ricardo Darín, el bonaerense de 60 años cuyo rostro se ha vuelto esencial en la filmografía latinoamericana. También se reconocerá la trayectoria de la actriz italiana Monica Bellucci y la cineasta francesa Agnès Varda.