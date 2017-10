El incómodo momento que vivió Becky G en concierto de Fifth Harmony [+Video]

La cantante Becky G, quien se ha unido a los conciertos de Fifth Harmony en su gira por latinoamérica brindando el show de apertura, vivió uno de los momentos más incómodos durante la más reciente presentación en Buenos Aires (Argentina).

Lauren Jauregui, Dinah Jane, Normani Kordei y Ally Brooke se presentaron el pasado 2 de octubre en el estadio Luna Park en Buenos Aires. Pero un momento de confusión se vivió en medio del show, cuando Becky G corrió sobre el escenario y, al ser confundida con una fanática, fue detenida por agentes de seguridad.

Las chicas de Fifth Harmony se dieron cuenta de la situación y miraban confundidas al costado del escenario, según se ve en el video que se viralizó en las redes sociales. Finalmente, la confusión se pudo solucionar y Becky G regresó a escena y se sumó a la coreografía.

“Estaba yendo a cubrirle su trasero porque su ropa se había rasgado” explicó Becky G a través de su cuenta en Twitter en respuesta a uno de sus seguidores.

La también actriz incluso bromeó en la red social sobre el hecho y se declaró fan número uno de Dinah. Aunque su brazo “dolía un poco”, ella reconoce que el cuerpo de seguridad estaba “haciendo su trabajo”.

Lmao no I was telling him to go cover her booty because her outfit ripped again!

— Becky G. (@iambeckyg) 3 de octubre de 2017