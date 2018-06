“El amor es mi motor para escribir”, dice Marlyn Morillo

Siempre escribió en secreto. Cada palabra, cada frase que brotaba de sus pensamientos y que eran plasmadas en sus cuadernos permanecían en el anonimato.

Marlyn Morillo siempre tuvo ese don de crear pensamientos y poemas, pero su timidez no la dejaba ir más allá, hasta que descubrió que a través de sus escritos podía, no solo desahogar sus amores, sino también motivar a otros para que puedan soñar.

Después de su primer poemario, Sin ti, la escritora marabina, creadora también de la cuenta en Instagram que ya suma más de 114 mil seguidores @una_nochesincafé, prepara su segundo material. Se trata de un libro de 47 poemas que espera publicar entre julio y agosto y que está inspirado como siempre en el amor. Lo escribió sin imaginar que cinco años después se convertiría en su segunda apuesta literaria.

Dueña de una voz dulce y pausada, Marlyn cuenta que esta nueva propuesta viene cargada de poemas más llenos de esperanza. “Sin ti es un poco más triste y melancólico. En cambio este libro es más positivo”.

La romántica historia

Se sonroja cuando le toca admitir que su trabajo viene de la inspiración generada por su primer verdadero amor, una persona de la que se atreve a contar poco, pero que le produce esas sensaciones que se ven mágicamente plasmadas en sus letras.

“Escribo desde muy pequeña, pero lo hacía en secreto. Cuando saqué mi primer libro fue una sorpresa hasta para mis padres porque siempre lo hice muy bajo perfil. Cuando conocí a mi primer amor, en la universidad, comencé con los poemas. Fue ese primer amor quien me motivó a escribirle de esta manera”.

El texto que lanzará en los próximos meses y que aún no tiene nombre se trata de una recopilación de poemas que la escritora redactó a través de mensajes de texto y que ha conservado durante varios años.

“Un día, de manera inesperada, encontré todos esos textos que escribí. Estaban en bruto, tal cual los plasmé en ese momento. Eso me sorprendió y me emocionó muchísimo y me di cuenta que ese podía ser el material de mi próximo libro. Lo propuse a la editorial y trabajamos de inmediato en convertirlo en mi próxima obra”.

Su inspiración también está en el amor a Dios, a la familia y a los amigos. “El amor es mi motor para escribir, lo es casi todo”, asegura mientras mira con ojos brillantes y sonrisa tímida. Es por ello que se sumerge en lecturas de escritores como Mario Benedetti, Julio Cortázar y Pablo Neruda. “Ellos escriben

de amor y yo soy una romántica empedernida”.

Una noche sin café

A través de su cuenta en Instagram @una_nochesincafé, Marlyn, abogada de profesión, ha logrado hacerse en cuatro años con más de 100 mil seguidores, la mayoría de países como Venezuela

y Colombia. “Esta página nació una noche, cuando decidí iniciar una página en la que pudiera escribir mis frases y gracias a Dios esa propuesta tuvo mucha aceptación, tanta que hoy mucha gente me conoce gracias a ella”.

Ella misma se dedica a nutrir de contenido la cuenta. Reconoce que a veces es “toda una locura” porque además de esa, que es su “cuenta consentida”, maneja dos más: @otrocafésinti y @poemaescrito.

“A veces se me hace difícil poder mantenerlas todas al día, pero siempre estoy activa y quienes siguen mis cuentas saben que es así. Cada una contiene material diferente, pero todas con el mensaje de amor”.

Venezuela en la piel

Creer en Venezuela es para ella más que necesario. La joven tiene la certeza de que apostar por el país que la vio nacer es una de las vías para salir adelante. “Con eso que a veces me siento como muchos, decaídos por las circunstancias, pero siempre trato de ver el lado positivo de lo que estamos viviendo, y no tengo dudas de que algún día vamos a estar mejor”.

Con voz melancólica confiesa que “yo no me quiero ir de Venezuela porque la amo profundamente y tengo esperanzas de poder seguir trabajando fuerte desde aquí”.

Si hay un consejo que puede darle a quienes la siguen es tener fe en Dios. “Soy una persona hecha de mucha fe. Creo que no debemos desmayar y estar lo más positivos posible. Hay que salir y trabajar más cada día y no perder la esperanza”.

Apenas está iniciando su carrera como escritora, pero Marlyn Morillo sabe que tiene las ganas su cientes

para desarrollar su carrera como escritora. “Quiero verme con unos 100 libros publicados y ser recordada pormis frases y mis escritos”.