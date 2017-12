Dwayne Johnson: “Hacemos esta secuela con amor y respeto por la original”

Dwayne “The Rock” Johnson, uno de los actores mejor pagados de Hollywood, estrena “Jumanji: Bienvenidos a la jungla”, una secuela que afrontó, según dijo a Efe, “con amor, respeto y veneración” por la cinta original.

“Sabíamos que tenía cierto peligro hacer esta película y que no partíamos con todos los elementos para ganar. Hasta que Kevin Hart firmó su contrato”, dijo entre risas Johnson, acompañado durante la charla por el propio Hart y Jack Black en Oahu (Hawái), donde se rodó la cinta.

La cinta, cuenta con Jake Kasdan como director y un elenco liderado por Dwayne Jonhson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan y Kevin Jonas.

“Nos encantó la idea de poder presentar al mundo algo nuevo que nunca nos ha visto hacer, es decir, interpretar a unos adolescentes”, comentó Johnson. “Todos lo pasamos genial pero Jack haciendo de chica de 16 años es alucinante. Nadie en Hollywood puede hacer ese papel mejor”, dijo entre carcajadas.

“¿Lo dices porque estoy muy conectado con mi lado femenino?”, le preguntó, siguiendo el tono bromista, su compañero de reparto, que adquiere en la jungla la personalidad de una adolescente, Bethany, obsesionada por su aspecto físico y su belleza.

“Cuando me pasaron el guión, no podía dejar de imaginar a Dwayne y a Kevin en esos papeles. Sabía que iba a ser algo bueno. Era algo demasiado bueno para ser real. La verdad es que no me suelo entusiasmar tanto por una película. Realmente tenía muchas ganas de hacerlo“, declaró Black.