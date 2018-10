Douglas Tapia recibe el premio de Diseñador del Año en Los Ángeles

Honor a quien honor merece. El reconocido diseñador de modas zuliano Douglas Tapia, brilló en la pasarela del Metropolitan Fashion Week 2018, la única semana de la moda que presenta a diseñadores en épicos escenarios. Este año la temática del evento de moda fue inspirada en el Rey Tutankamon y los modistas debían elaborar prendas alusivas a la cultura egipcia.

En la gala que se desarrolló en la ciudad de Los Ángeles , Tapia destacó con un excelente desfile, presentando sus mejores y más recientes diseños, además de extraordinarios vestidos inspirados en el faraón Tutankamón que le otorgaron el premio a Mejor Diseñador del Año.

Algún periodista me preguntó ¿cómo te sientes con este reconocimiento? yo solo le dije agradecido, pero nada cambiará en mi ego, pues, sigo trabajando como siempre, para la vida, para ser feliz y exitoso y dejar una huella en la moda y en el corazón de cada uno de quienes me apoyan y me conocen.