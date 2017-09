Don Omar donará 300.000 dólares para afectados por Irma

El cantante de reguetón Don Omar se solidarizó con todas las víctimas y afectados por Irma, el que fuera el huracán más poderoso registrado nunca en el Atlántico que dejó una treintena de muertos en su paso por el Caribe.

Don Omar anunció que hará una importante donación monetaria de 300.000 dólares para ayudar a los miles de damnificados que dejó el paso del huracán Irma, según compartió en una publicación hecha en sus redes sociales.

“Hay momentos donde no hay espacio para otra cosa que no sea ayudar a quienes nos ayudaron. Por eso he decidido donar $100,000 de cada una de las noches en las que me presentaré en mi isla, Puerto Rico, para que sean asignados a ayudas para las víctimas del huracán Irma”, inicia el mensaje compartido por Don Omar, quien se presentará los días 15, 16 y 17 de diciembre en la capital puertorriqueña.

“Hemos sido llamados a hacer el bien, a bendecir para poder seguir siendo bendecidos. Mis oraciones para con los afectados, la ayuda ya va en camino”, añadió en su escrito.

El intérprete de Danza Kuduro se ha convertido en una de las estrellas que se ha solidarizado con los afectados por el huracán Irma y ha hecho un llamado a la comunidad y a sus colegas a unir esfuerzos y ayudar a quienes más lo necesitan.