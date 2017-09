Difunden video de Chester Bennington antes de su muerte [+Video]

La viuda de Chester Bennington, recordó a su esposo con un video “muy personal” del vocalista de la reconocida banda de rock alternativo Linkin Park horas antes de su muerte.

Sonriente y de muy buen humor. Así lucía Chester Bennington tan solo 36 horas antes de su muerte en el video difundido por Talinda Bennington en su cuenta de Twitter.

“Mi próximo tuit es el más personal que he hecho. Muestro esto para que sepas que la depresión no tiene cara o forma”, escribió el pasado fin de semana en su cuenta de Twitter.

En un segundo mensaje señaló: “Así es como se veía la depresión para nosotros tan solo 36 horas antes de su muerte. El nos amó muchísimo y nosotros le amamos a él”.

This is what depression looked like to us just 36 hrs b4 his death. He loved us SO much & we loved him. #fuckdepression #MakeChesterProud pic.twitter.com/VW44eOER4k

— Talinda Bennington (@TalindaB) 16 de septiembre de 2017