Denuncian a rapero venezolano por agredir a su pareja

El rapero venezolano, Reis Belico, fue denunciado por su novia, Sarah Baumeister Grancioli, por presuntamente golpearla hasta causarle doble fractura en la nariz.

Grancioli publicó la denuncia por las historias de su Instagram, en las cuales mostró una serie de fotografías donde se evidencia la golpiza que recibió al enfrentarlo por descubrir que su pareja salía con otra muchacha, según la revista Ronda.

“Para que conozcan al verdadero Reis Belico. Doble fractura en la nariz, moretones en toda mi cara… tan romántica sus canciones. Sepan quién es el verdadero Reis Belico. Después de casi dos años de relación sucedió esto porque descubrí unos cachos, le mostré evidencia y optó por enloquecer y decirme pu… conociendo mi fidelidad”, detalló en sus redes sociales, acompañada de imágenes donde se veían los golpes.

Durante el enfrentamiento, en los alrededores de su residencia, una testigo grabó parte de la discusión y se detalla que el cantante le dice: “Tú me pegaste en la cara…. me pegaste muchas veces en la cara, eso si no lo dices… por eso te metí tu coñazo”.

Por otra parte, la influencer venezolana, Daniela Barranco, quien además es conocida del cantante, mostró su apoyo a Sarah Baumeister enviándole un mensaje a través de sus historias.

“Nadie merece lo que estás viviendo @saribaumeister. De verdad lo siento mucho. Muy valiente de tu parte alzar la voz y denunciar, gracias. “, dice en la publicación.