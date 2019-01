David Prieto busca conquistar a Venezuela con su música urbana

David Prieto es un joven cantautor caleño de 23 años radicado en Bogotá. Desde hace siete años dedica su vida a la música, sobre todo al género pop urbano. A sus 17 años realizó una gira en Estados Unidos.

Con el sencillo Me gusta tu estilo de su primer álbum SACRIFICE hizo parte del top de las más escuchadas en Filadelfia-Estados Unidos.

El colombiano ha tenido la oportunidad de abrir conciertos para Ñejo y Dalmata, J Alvárez y Silvestre Dangond. así mismo logró el galardón a “Mejor artista Bogota” en los premios Núcleo Urbano 2012.

No cabe duda que su talento lo ha llevado a grandes escenarios tanto a nivel nacional como internacional, ha mostrado de manera exitosa en sus diferentes giras la calidad musical que ha sonado en las principales emisoras de Colombia y Estados Unidos, siendo así en diferentes oportunidades portada de periódicos y revistas del país colombiano.

David ha realizado diferentes composiciones entre las que se encuentra: La oportunidad, Me gusta tu estilo, Como en los 90’s, Todo se acabó y Solos.

En esta oportunidad David junto a su equipo de trabajo vino hasta las instalaciones del Diario VERSIÓN FINAL para promocionar su nuevo tema Ninguna.

Así mismo agradeció la oportunidad que le brinda Venezuela “Estoy súper contento de estar acá en Venezuela-Maracaibo compartiendo con todos ustedes, espero que mi música les guste. Las amistades y cosas del destino hicieron posible estar acá”, expresó el cantante.

El joven apuesta por Maracaibo, pues tiene planeado realizar un vídeo clip en la ciudad, aunque no quiso revelar mucho.

Prieto no está de acuerdo con la discriminación femenina Trato que mis canciones le gusten a la gente sin necesidad de ofender o maltratar verbalmente a la mujer. El no hablar mal de la mujer es lo que me hace diferente” dijo el artista.